65-årig fodgænger kørt ned

Ifølge politiet holdt en 46-årig mandlig bilist kort før klokken 20 for rødt lys på Tamsborgvej i krydset ved Skansevej. Da der blev grønt lys, kørte han frem og drejede til venstre, hvor han på Skansevej påkørte den 65-årige kvinde.

Kvinden brækkede sit kraveben i forbindelse med påkørslen, og hun blev derfor kørt med ambulance til behandling på hospitalet. Den 46-årige bilist blev efterfølgende sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt, oplyser politiet.