Se billedserie Kommunens jord ved Lyngevej, der skal udlejes til håndværkehotellet, ligger i den fjerneste ende af det store område, der i de kommende år skal udvikles til Favrholm.

644 skal bo på mark ved Nr. Herlev

Hillerød - 03. december 2019 kl. 05:10 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Håndværkerbyen på Smørkildevej er ikke stor nok til de mange arbejdere, der er på vej til Hillerød fra både Jylland og Østeuropa, for at være med i hospitalsbyggeriet og de mange andre byggerier, der skal i gang i de kommende år i Hillerød.

Derfor vil Cramo Adapteo, der driver håndværkerbyen på Smørkildevej som kaldes Hillerød Camp, etablere en ny og større camp med 644 boliger på en stykke kommunal mark ved Lyngevej, lige nord for Nr. Herlev.

Arkitektur, byplan og trafikudvalget gav tilbage i juni tilladelse til den store camp, som får lov at ligge på marken, der er i landzone, i tre år.

- Der bliver behov for rigtig mange mennesker, der skal bygge i Hillerød. Derfor synes vi, det er en rigtig god idé at give en dispensation, så de kan få lov at bo der, så de ikke skal fare på kryds og tværs fra hele Nordsjælland, når de skal til at bygge sygehus og resten af Favrholm, siger Dan Riise (V), formand for Arkitektur, byplan og trafikudvalget.

- Området ved Smørkildevej er sat til salg, og er den del af området, der skal udvikles først. For at vi ikke skal flytte håndværkercampen nu og så flytte den igen senere, lægger vi det helt ud i den anden ende, på noget kommunal jord. Der skal ikke ske noget derude foreløbig, siger han.

Frygter campen gror fast I Nr. Herlev, hvor der i dag bor cirka 415 indbyggere, har udsigten til de mange nye naboer få hundrede meter fra landsbyen vækket opsigt.

- Vi har fået at vide, at den kun skal være der i tre år, og så vil de pille den ned. Men vi er bange for, at den gror fast. At når den nu alligevel står der, kan den ligeså godt stå der til næste projekt, siger Mathias Skarby, formand for Brødeskov Lokalråd.

Han undrer sig over, at campen skal placeres så nær Nr. Herlev - i det fjerneste hjørne fra, hvor hospitalets byggeplads ligger, så de mange arbejdere nødvendigvis på køre i bil frem og tilbage.

Området ved Smørkildevej, hvor der ligger et håndværkerhotel, er sat til salg af Hillerød Kommune, og er den del af det kommende Favrholm, der skal udvikles først.

Derfor skal håndværkerhotellet flyttes, og Cramo Adapteo har søgt om at etablere en stor håndværkercamp med plads til 644 boliger ved Lyngevej.

Cramo Adapteo skriver i sin ansøgning, at området bliver indrettet med forskellige typer af midlertidige boliger i pavilloner, både til arbejdere, der vil overnatte en nat eller to, og til arbejdere, som vil bo der over en længere perioder.

Lejren vil blive drevet af en af Cramo Adapteos samarbejdspartnere, der vil være professionelle kokke i kantinen og området vil blive holdt rent. Rundt omkring på pladsen laves små uderum, hvor der er plads til at grille om sommeren, og der vil også være køkkenfaciliteter flere steder på området til de, der selv vil lave mad.

Området forsynes med oplyste stier, og der opsættes lamper ved bygningerne. Lejren bliver indhegnet, så der kun er indkørsel via en hovedport, og der udføres en støjvold mod syd, både for at begrænse støjen fra Hillerødmotorvejens forlængelse og for at hindre kig ind og ud af lejren.

Der etableres 62 parkeringspladser til beboerne, og Cramo Adapteo forventer, at håndværkerne vil køre i minibusser til og fra byggepladserne, fremgår det af ansøgningen. - Vi er kede af den trafik, det vil medføre. Der er 2,5 kilometer til det fjerneste sted. Det ville give mere mening, at lægge den der, hvor der skal bygges først, siger han.

Et par husstande på Lyngevej får campen som allernærmeste nabo.

- I dag lever de i rigtig landbrugsidyl med udsigt til Brødeskov. Og de kan se frem til at skulle have sådan en støjende flok håndværkere til at køre ind og ud af matriklen. Det bliver lidt hårdt for dem, forudsér Mathias Skarby, som ikke kun er bekymret for stigende trafik, men også for, hvad der kan ske, når så mange mennesker er samlet.

- På et møde med Hillerød Kommune fik vi at vide, at man vil placere campen her for at undgå bøvl og ballade i byen. Og det kan jeg godt forstå, de ikke vil have tæt på Hillerød. Men så er det jo ikke så rart for os, at man så flytter den til Nr. Herlev i stedet. Det er måske fordomme, men vi må også forholde os til, hvad der sker, når man samler så mange mennesker, siger han.

Tue Tortzen (Ø), som for år tilbage var med til at etableret håndværkerhotellet på Smørkildevej, mener, at campen netop kan være med til at begrænse de problemer der kan opstå, når et stort antal arbejdere kommer til byen.

- Vi kunne se at der var rene klondikeforhold ved Storebæltsbyggeriet, som tiltrak alle mulige former for kriminalitet. Derfor tog jeg initiativ til, at vi lavede en skurby. Jeg er glad for, at den nu bliver udvidet. Det vil være noget rod, hvis så mange folk skal indkvarteres hultur til bulter, siger han, som forventer at der bliver god brug for overnatningspladserne.

- Jeg tror ikke, de kan stampe 300 jord- og betonere op her i hovedstadsregionen. Så det kan både være folk der kommer langvejs fra og fra Jylland, siger han.

Eneste mulige placering Dan Riise oplyser, at forvaltningen har undersøgt andre placeringer af lejren.

- Kommunens vurdering er, at det er det eneste sted, hvor det er realistisk og muligt, siger han, som ikke har noget bud på, om Cramo Adapteo får lov at have lejren liggende længere tid end de tre år.

- De har fået landzonetilladelse, og det er en 3-årig aftale. Om den bliver forlænget eller ej, og om det bliver nødvendigt eller ej, er ikke noget, jeg har noget bud på, siger han.

Ifølge Dan Riise er der endnu ikke givet byggetilladelse til håndværkerhotellet. Frederiksborg Amts Avis har kontaktet Cramo Adapteo for at høre nærmere om planerne, blandt andet hvordan lejren etableres, men det er ikke lykkedes at få en udtalelse.