61-årig mand havde tunet sin knallert

En 61-årig mandlig knallertkører fra Hillerød blev søndag klokken 12.47 standset af politiet på Kirsebærallé og sigtet for at have været lidt for kreativ med sit køretøj.