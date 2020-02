Hillerød Svømmeklub vil gerne holde på de unge svømmere, og derfor modtog klubben sidste år over 180.000 kroner til et udviklingsprojekt om svømmelyst hos unge, »Vis mig svømmevejen«. Privatfoto

605.000 kroner til Hillerøds idrætsforeninger

Idrætsforeningerne i Hillerød Kommune fik sidste år over en halv millioner kroner til indkøb af blandt andet idrætsrekvisitter og hjælp til at føre nogle af de mange ideer, som de frivillige har fået, ud i livet. DIF og DGI's foreningspulje bevilgede på baggrund af ansøgninger i alt 605.000 kroner til forskellige initiativer i kommunens idrætsforeninger.

De fik penge i 2019: Hillerød Svømmeklub 187.200 kroner



Hillerød Fodbold 181.750



Hillerød Tennisklub 55.000



Hillerød Bueskyttelaug 35.000



Hillerød Basketball Klub 30.000



Cycling Club Hillerød 25.000



Hillerød Skytteforening 25.000



Hillerød G.& I., Bordtennis 25.000



Sponz MTB 25.000



Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, SF og Radikale Venstre står bag den politiske aftale om at oprette lokalforeningspuljer på i alt 70 millioner kroner årligt, som foreningslivets forskellige hovedorganisationer skal uddele til deres lokalforeninger. For at spare administrationsudgifter gik idrætsorganisationerne DIF og DGI sammen om at etablere DIF og DGI's foreningspulje.