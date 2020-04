Arbejdet med at få lavet et kryds på Milnersvej ved Åmosestien samt at slå to busstoppesteder sammen til ét er blevet dyrere end planlagt. Foto: Allan Nørregaard

600.000 kr. ekstra til stier og stoppested

Tilbage i september sidste år godkendte byrådet at bruge 600.000 kroner til blandt andet at forbedre bussernes fremkommelighed på Milnersvej ved at slå to busstoppesteder ved Royal Stage sammen til et, samt en ny signalreguleret stikrydsning ved Åmosestien. Efterfølgende er der lavet et projekt, som kommunen har brugt til at indhente tilbud, men tilbuddet har nu vist sig at være dyrere end først beregnet, og arbejdet er derfor udsat, til der er fundet flere penge, fremgår det af dagsordenen for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalgets seneste møde.