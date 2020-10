60.000 kroner samlet ind til 'Knæk Cancer' på ny restaurant

"Jeg troede, at invitationen skulle bredt ud for at sælge de 32 pladser, der var - men der blev udsolgt ved den første mail, der kun gik til mit nærmeste private og professionelle netværk," fortæller arrangøren og virksomhedskonsulent Mads Qwist.

"I stedet for min sædvanlige donation besluttede jeg mig i år for at gøre, hvad jeg gør bedst: Bruge min kreativitet, energi og netværk på at skabe en event, der i fællesskabets ånd kunne rejse meget mere, end jeg normalt donerer," fortæller han.