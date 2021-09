Se billedserie 6.000 mennesker besøgte Jagtmessen i Royal Stage i weekenden. Foto: Jan Stephan

6.000 tog på jagtmesse i Royal Stage

Besøgstallet til weekendens jagtmesse i Royal Stage var lidt lavere end normalt

Hillerød - 13. september 2021 kl. 16:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

For sjette gang dannede Royal Stage og FrederiksborgCentret i weekenden rammen om 'Jagtmessen', der er en messe for jægere og naturelskere.

Og Carsten Larsen, der er direktør i Royal Stage, var godt tilfreds, da han gjorde status over messen mandag formiddag.

"Det gik ok. Der var lige omkring 6.000 mennesker forbi i løbet af de tre messedage (fra fredag til søndag, red,)," fortæller han.

"Vi kunne da godt have ønsket os, at der var kommet et par tusinde flere, men jeg tror, at folk lige skal i gang igen ovenpå corona-nedlukningen. Og jeg tror også, at bliver afholdt en masse private fester, såsom konfirmationer, bryllupper og den slags, i øjeblikket, og det har nok også været med til at påvirke besøgstallet lidt," siger Carsten Larsen. Se flere billeder fra Jagtmessen i galleriet øverst i artiklen...

Messen, der bliver afholdt i Hillerød hvert andet år, plejer at blive besøgt af cirka 8.000 mennesker, så besøgstallet var altså en lille smule lavere i år.

"Men alt i alt er vi meget tilfredse, og jeg har også talt med flere af udstillerne, der også er glade og tilfredse. Det virkede også som om, at dem, der besøgte messen, hyggede sig og havde en god oplevelse," siger Carsten Larsen, der dog mest af alt glæder sig over, at der for alvor er kommet gang i aktiviteterne i Royal Stage igen.

"Det er selvfølgelig fedt at se så mange mennesker samlet i Royal Stage igen. Vi var lidt spændte op til messen, da det var jo vores første messe efter genåbningen, men opbakningen fra både udstillere og publikum har været rigtig god, så vi kan ikke andet end at være tilfredse," siger Royal Stage-direktøren.

Jagtmessen vender ifølge Carsten Larsen tilbage til Hillerød i foråret 2023, men allerede om et par uger i weekenden fra fredag den 24. september til og med søndag den 26. september slår Royal Stage dørene op for Sy & Strik, der er en messe for alle, der elsker at hækle, strikke, sy, patchworke, væve og meget mere.

