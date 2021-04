Man skal nogle gange vente i kø for at få en test. Det kan de være flere grunde til. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

6000 test om dagen: Her er regionens råd til at undgå kø

Der er livlig debat om ventetid på test. Regionen forklarer, hvorfor der kommer kø, og giver råd til, hvordan man undgår at havne i køen.

Hillerød - 07. april 2021

Bjørn Hildgaard Andersen skrev på avisens Facebookside med sin frustration denne lørdag, efter at han havde været en tur på Milnersvej i Hillerød for at få en PCR-test.

»Okay, normalt er jeg ikke en sur gammel mand. Og det er da også SUPER svært at forblive sur ret længe, på sådan en dejligt solskinsdag ... Men det er mig simpelthen en gåde, hvordan der kan være kø helt ned på Milnersvej ved PCR testcentret. Og en forsinkelse på 45 minutter i forhold til den testtid man har booket.«

Den gåde gør teststedet os nu klogere på løsningen til.

I et svar på mail siger Helle Norbye-Thomsen, der er leder af Hillerød COVID teststed:

- Der kan være mange forskellige årsager til, at der kan opstå kø på teststederne. Nogle gange skyldes det kortvarige nedbrud af it-systemet, hvor medarbejderne må lave manuelle registreringer. Andre gange kommer folk for tidligt eller for sent i forhold til den bookede tid. Andre gange kan der opstå kø, hvis der er borgere, som er dårligt gående eller som skal guides igennem systemet.

Nogle tager ekstra tid Der kan også være borgere, som har det meget svært ved at blive podet, og hvor personalet skal bruge ekstra tid på at tage en prøve og samtidig sikre en tryg oplevelse for borgeren, forklarer Helle Norbye-Thomsen.

Nogle børn har også brug for, at personalet giver sig ekstra tid til at gennemføre testen, og det gør personalet for at sikre en korrekt test og en tryg oplevelse for barnet.

En anden årsag kan være, at personalet bliver syge.

- Hvis der er sygemeldinger blandt personalet på teststedet, kan det også påvirke køen, hvis ikke man kan kalde ekstra personale ind, siger Helle Norbye-Thomsen.

Målet er at man som borger ikke skal stå i kø, og det er det, der bliver planlagt efter, oplyser teststedlederen.

- Vi mener ikke, at en ventetid på for eksempel 10-15 minutter er at regne for kø, siger hun.

Bedst tid midt på dagen Hvis man vil undgå kø er det bedst at komme midt på dagen og i weekenderne.

- Der er oftest bedst tid og plads, hvis man booker en tid midt på dagen i tidsrummet 10-13 i hverdagen, ligesom der generelt bliver færre testet i weekender og på helligdage, siger Helle Norbye-Thomsen.

Sådan var det dog ikke i påsken, fordi den faldt sammen med genåbningen, men ellers lyder anbefalingen at komme i weekenderne.

Den daglige testkapacitet i hele Region Hovedstaden er 65.000 test. De er fordelt med cirka 6000-7000 daglige test i de store teststeder som blandt andet Hillerød, oplyser Region Hovedstaden.

De mindre lokale teststeder har cirka 500 test om dagen.

Regionen kan ikke oplyse helt præcise tal for antal test på de forskellige matrikler.

Passende mængde test Den yderligere genåbning her efter påske og i den kommende tid betyder ikke, at der bliver flere daglige test.

Region Hovedstaden oplyser, at man fastholder niveauet med 65.000 daglige test i hele regionen. Testkapaciteten afhænger af den nationale analysekapacitet.

- Vi kan ikke gennemføre flere test, end Statens Serum Institut kan analysere. Det lader til at det nuværende testniveau er passende, da der stort set dagligt er ledige testtider i regionen, som kan bookes på coronaprover.dk, siger Helle Norbye-Thomsen.

Fire testborde var åbne tirsdag i Hillerød, og der var ikke nævneværdig ventetid, bortset fra kortvarigt på grund af et it-nedbrud.