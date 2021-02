600 underskrifter i protest mod affaldscenter

Se billedserie Peter Øberg, Carsten Olver og Allan Høi overrakte i går 629 underskrifter til borgmester Kirsten Jensen. Foto: Martin Warming

Hillerød - 13. februar 2021 kl. 05:46 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Da Carsten Olver sidste år flyttede til Højlundevej i Uvelse fra Frederiksberg, havde han ingen ide om, hvilke planer, der var for marken, der støder op til hans grund.

Her vil J. Jensen opføre et upcyclingscenter ved siden af den eksisterende virksomhed.

- Vi flyttede hertil, fordi vi drømte om fred og ro og grønne marker. Drømmen blev kuldkastet ganske voldsomt, da det gik op for mig, at der var planer om det her byggeri. Jeg føler, at jeg er blevet bondefanget af sælger og ejendomsmægler, men det gør ikke chokket mindre. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at man pludselig kan finde på at bygge en fabrik af den kaliber. Det er virkelig noget, der påvirker en, og det har gjort det sidste halve år til noget, jeg slet ikke havde forestillet mig, fortæller Carsten Olver.

Frem til 2017 satsede J. Jensen på at opføre affaldscenteret i Erhvervstrekanten i det vestlige Hillerød, hvor J. Jensen købte en grund i mellem Rønbjerg Alle og Bauhaus. Her mødte J. Jensen og Hillerød Kommune massiv modstand hos naboerne, der etablerede Foreningen Grøn Erhvervstrekant og formåede at skabe stor opmærksomhed om deres modstand. Og nu er der altså igen protester fra naboer, efter at planerne i stedet blev flyttet tilbage til Uvelse. De nærmeste naboer bor på ti landbrugsejendomme i nærheden og den nærmeste nabo ligger bare syv meter væk, mens de fleste ligger 100 meter eller mere væk.

Naboerne truer med, at de vil rejse erstatningssager for tabt værdi af deres ejendom, hvis planerne godkendes.

Lokalplanen har været sendt i høring, og forvaltningen er nu ved at gennemgå og skrive svar til høringssvarene, som politikerne senere får at se og skal godkende, inden der politisk skal tages stilling til sagen igen. Fredag afleverede han så sammen med andre medlemmer af Foreningen J. Jensens Naboer 629 underskrifter mod upcyclingscenteret.

Naboer føler sig fanget Inden overrrækkelsen, der skete uden for rådhuset, da dette i øjeblikket er lukket på grund af corona, havde foreningen torsdag holdt et teams-møde med borgmester Kirsten Jensen (S), hvor naboerne havde mulighed for at sætte nogle flere ord på deres situation.

Peter Øberg er bekymret for fremtiden.

- Vi byggede det her hus for 6-7 år siden, og der var ingen, der nævnte noget om projektet. Det er i princippet ligegyldigt, men jeg føler mig selvfølgelig fanget. Jeg har lige puttet hele min opsparing og pension i den ejendom, og nu står det til at falde fra hinanden, sagde han.

Herudover er naboerne bekymret for øget tung trafik på de små veje og for den påvirkning, et affaldscenter vil få på naturen, miljøet, landskabet og lokalsamfundet. Foreningen mener desuden, at sagen hviler på et ulovligt juridisk grundlag, da der ikke er tale om en udvidelse af en eksisterende virksomhed men i stedet et helt nyt byggeri.

- Vi går alle ind for genbrug og det er derfor ikke et argument i denne sag, men i betragtning af de voldsomme miljøpåvirkninger en genbrugsvirksomhed som denne, der er kategoriseret i den mest forurenende miljøklasse, må det være indlysende at den placeres i et mere egnet område, sagde Niels Frølich fra foreningen blandt andet.

Borgmester Kirsten Jensen (S) understregede, at hun ikke kunne kommentere på arbejdet med lokalplanen, da politikerne endnu ikke har fået præsenteret alle høringssvarene og forvaltningens foreslåede svar på dem. Men de mange underskrifter gør indtryk.

- Det gør bestemt indtryk på mig. Det skal vi naturligvis tage meget alvorligt. Det er ikke hver dag, man får 600 underskrifter i Hillerød kommune. Det er noget særligt, og det vil også gøre indtryk på byrådsmedlemmerne, det er jeg sikker på, sagde hun.