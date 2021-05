60-årig opbevarede kilovis af hash til videresalg

En vicevært gjorde i august 2019 lidt af et fund, da han skulle gøre et opbevaringsrum klar til nye beboere i en ejendom i Nødebo. Da han begyndte at rydde op i rummet, opdagede han, at en pose lugtede af hash, og han ringede derfor til politiet.

Sagen førte til, at en 61-årig, mandlig førtidspensionist, som boede i ejendommen, forleden var for Retten i Hillerød.

Manden var desuden tiltalt for at være i besiddelse af 209 gram hash den 21. august 2020, hvor politiet var blevet tilkaldt, da han ikke ville forlade værtshuset Jernstangen på Nordre Jernbanevej i Hillerød.

Men han erkendte, at han de to andre gange havde haft hash på sig. Det var dog til eget forbrug og ikke til videresalg, erklærede han ifølge dombogen.

Da han blev stoppet ved Jernstangen i august, havde han været på Christiania og købe hash til eget forbrug, fortalte han i retten. Han kunne dog ikke genkende, at han skulle have haft så stor en mængde som 209 gram på sig.

Manden havde mere end 30.000 kroner i kontanter på sig, men sagde, at det var fordi, han var bange for at opbevare dem derhjemme, da han engang havde været udsat for et hjemmerøveri. Pengene havde han arvet, sparet sammen og vundet på travbanen, forklarede han.