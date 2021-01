56-årig mand tiltalt for drab på læge: I dag forklarede han sig i retten

Den 56-årige mand, der er tiltalt for at have dræbt læge Charlotte Asperud, der arbejdede som læge på Hillerød Hospital, nægter sig skyldig i manddrab, men erkender vold med døden til følge.

Charlotte Asperuds stemme er klippet ud, og under retsmødet anmodede døtrenes bistandsadvokat om, at lydfilen i sin helhed blev afspillet for lukkede døre. Den anmodning blev imødekommet.

Det var den dræbte læge Charlotte Asperuds datter, der slog alarm til politiet, efter hun havde fået et opkald fra sin mor under overfaldet.

Lægerne vurderede dog, at Charlotte Asperuds kvæstelser var så alvorlige, at hun ikke ville overleve. Hendes respirator blev slukket, og hun døde kort efter.

Hun blev herefter fløjet til Rigshospitalet i en helikopter. På vejen fik hun et hjertestop, men lægerne formåede at genoplive hende.

Charlotte Asperud blev efter overfaldet fløjet til Rigshospitalet med en helikopter, men hendes kvæstelser var så alvorlige, at hendes liv ikke stod til at redde. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Debat om anonymitet

Da den 56-årige mand opsøgte lægen i hendes hjem midt om natten, var det for at tale med hende om et behandlingsforløb, som den tiltalte gennemgik efter et trafikuheld i 2014.

Det forklarede han, da han afgav forklaring i retten tidligere i dag.

Charlotte Asperud var en af de læger på skadestuen i Hillerød, der stod for behandlingen af den nu drabstiltalte 56-årige mand. Efter et besøg på skadestuen, blev han indlagt på den lukkede psykiatriske afdeling.

"Det plagede mig, og jeg ville gerne have det ud af verden og få det bearbejdet," sagde han under sin forklaring.

Da politiet anholdt den 56-årige mand i maj 2019, blev der fundet et print fra sundhedsjournalen i hans taske. Her er Asperuds navn streget under flere gange. Det samme er navnet på en ortopædkirurg.

Det førte til, at ledelsen på Nordsjællands Hospital midlertidigt besluttede at tillade personalet på akutmodtagelsen at fjerne deres efternavne på navneskilte.

Der fulgte også en principiel debat om sundhedspersonales anonymitet.

"Hvis jeg kunne tale med dem om det, kunne jeg forstå, hvad der var sket," lød det fra den tiltalte i retten.

Retssagen løber i alt over syv dage ved Retten i Helsingør - efter planen til og med den 23. februar, og der er ifølge anklagemyndigheden indkaldt 17-18 vidner, der skal afhøres i løbet af retssagen.