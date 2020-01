Initiativtager Martin Jørgensen var selv på scenen med Lars Løkke Rasmussen, hvor de blev interviewet af Morten Ankerdal.Foto: Thomas Rosenmejer

500.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse efter kæmpe show

Hillerød - 31. januar 2020 kl. 09:20 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over 1500 personer var onsdag aften samlet i Royal Stage i Hillerød, hvor det store velgørenhedsshow »Happy Allstars - MEGA Show« blev afholdt.

Og ved showets afslutning kunne initiativtager Martin Jørgensen sammen med repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelse afsløre, at der i løbet af showet var blevet indsamlet 517.675 kroner ind, som alle går til Kræftens Bekæmpelses kampagne »Kræft er ikke for børn«.

En lang række kendte som Anders Matthesen, Joey Moe, Malte Ebert, Viktor Axelsen, Brian Holm, Lars Lykke Rasmussen og Hans Lindberg havde alle sagt ja til at være med gratis, og dermed gik alle indtægter fra showet til Kræftens Bekæmpelse.

Vild oplevelse

Martin Jørgensen var dagen derpå meget glad for at have nået over en halv million.

- Jeg har ikke haft nogen penge at markedsføre showet for, og jeg har gjort det hele alene gennem mit eget netværk. Kræftens Bekæmpelse synes, det er helt vanvittigt beløb. Og da jeg stod bag scenen og tænkte på, at jeg egentlig bare var en mand, der har fået en ide, og nu står vi her med det kæmpe show.... det er da vildt, siger Martin Jørgensen.

40-årige Martin Jørgensen fra Ølstykke fik sidste år i maj selv konstateret kræft i blæren. Kort tid efter gik han i gang med at planlægge et indsamlingsshow til netop Kræftens Bekæmpelses kampagne »Kræft er ikke for børn«, der arbejder for en bedre og mere effektiv behandling for børn og unge, et godt liv efter sygdommen med færre senfølger og for at støtte og hjælpe de 24.000 børn, som har en forælder, der har kræft.

- At komme ind i arenaen og se det hele sat op og være klar, det var fuldstændig vanvittigt. Det var lige præcis sådan, jeg havde håbet, det ville være. Jeg har ikke endnu hørt nogen sige noget som helt negativt om arrangementet, og det betyder så meget, at der var fuldstændig fremmede folk, der tog fat i mig og sagde tusind tak for en fantastisk oplevelse.

Gør det gerne igen

Og den store succes har det også allerede sat tanker i gang hos Martin Jørgensen om endnu et show.

- Jeg er 100 procent motiveret for at gøre det igen, men det handler også om tiden, jeg bruger på det, og at min familie er indforstået med, at jeg bruger meget tid på det , siger han og fortsætter:

- Nu skal der være 14 dage, hvor jeg slet ikke tænker på det, og så må vi se. Jeg vil rigtig gerne lave det igen, men der er selvfølgelig altid spørgsmålet om, om det så bliver en ligeså stor succes, hvis jeg gør det igen. Men jeg er sikker på, at hvis man kan få nogle med, der kan sponsorerer markedsføringen af arrangementet, så får man nok en succes. Nogle af de kendte, der har været med, kan være med igen, men det skal ikke være helt magen til. Nu har jeg prøvet det, og jeg ved, hvad der fungerer, men jeg har også andre ideer til, hvad der ville fungere, siger han.