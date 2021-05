Axel Vang Christensens mål er at kvalificere sig til OL i Paris i 2024 i disciplinen 3.000 meter forhindringssløb. Foto: Martin Warming

50.000 kroner skal hjælpe ungt løbetalent til OL

Axel Vang Christensen har fået en økonomisk håndsrækning, der skal hjælpe ham med at få opfyldt sin drøm om at kvalificere sig til OL i Paris i 2024

Hillerød - 23. maj 2021 kl. 07:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

En række lokale virksomheder har doneret 50.000 kroner til det lokale løbetalent Axel Vang Christensen.

Pengene skal være med til at hjælpe den 16-årige løber, der til daglig løber i FIF Hillerød Atletik, til OL i Paris i 2024.

Der er foreningen Team Red Performance, der har 20 lokale medlemsvirksomheder, der har skrabet pengene sammen til Axel Vang Christensen.

"Vores mål er at finde nogle særlige lokale talenter, der har som mål at komme til OL. Vi vil nemlig have Hillerød til OL i 2024," lød det fra Jesper Enghave Fruergaard fra Spar Nord, der er bestyrelsesmedlem i Team Red Performance, da foreningen overrakte pengene til Axel Vang Christensen i Royal Stage forleden.

"Vi er 20 lokale erhvervsvirksomheder, der er gået sammen om det her projekt, hvor vi vil skrabe nogle penge sammen, som vi kan støtte unge idrætsfolk med. Vi ved, hvor svært det er for unge idrætsudøvere at finde penge, og det, du har gang i, er helt vildt. Jeg har en liste over alle de rekorder, du har, og jeg ville blive helt tør i munden, hvis jeg skulle nævne dem sammen," lød det fra Jesper Fruergaard, der er overbevist om, at Axel Vang Christensen kvalificerer sig til OL i Paris.

"Du har den målrettethed, der gør, at vi tror på, at du kommer til OL i 2024".

De 50.000 kroner kan få afgørende betydning for, om den unge hillerødløber kvalificerer sig til OL i 2024, mener han selv.

"De skaber muligheder og åbner nogle døre for, at jeg kan tage på afgørende træningslejre frem mod vigtige stævner og samtidig få en masse erfaringer i udlandet," sagde Axel Vang Christensen.

Foreningen Team Red Performance overrakte forleden en check på 50.000 kroner til Axel Vang Christensen. Pengene skal hjælpe ham til OL i Paris i 2024. Fra venstre er det Nikolaj Raagaard Sørensen fra FIF Hillerød Atletik, Anders Nyberg, der er partner i Døssing & Partnere, Axel Vang Christensen og Jesper Enghave Fruergaard fra Team Red Performance. Foto: Martin Warming

Gode chancer Han vurderer selv sine chancer for at komme til OL som gode.

"Jeg ved, at det, jeg gør i øjeblikket, fungerer, og jeg kan se, at jeg bliver ved med at udvikle mig," lød det fra den unge løber, der sætter stor pris på den lokale opbakning.

"Jeg er selvfølgelig rigtig glad for og stolt over, at der er nogle, der vil give mig de muligheder. Det betyder meget for mig," sagde han.

Revisionsfirmaet Døssing & Partnere er en af de virksomheder, der er med i foreningen Team Red Performance og altså har været med til at støtte Axel Vang Christensen med 50.000 kroner.

"Vi vil gerne være med til at støtte unge ambitiøse mennesker, så de kan nå deres drømme. Vi tror på, at du kan kvalificere dig til OL i 2024, og vi håber, at vi får andre unge mennesker til OL, så vi kan prale af, at de kommer fra Hillerød," sagde Anders Nyberg, der er partner i Døssing & Partnere.

Man kommer ikke sovende til et OL, og Axel Vang Christensen er godt klar over, at der kræver hårdt arbejde de kommende år at kvalificere sig. Men det er han helt indforstået med.

"Jeg synes ikke, at jeg giver afkald på noget i forhold til, hvad jeg får ud af det. Jeg kommer på en masse rejser og får en masse oplevelser - blandt andet med landsholdet - så jeg ser det ikke som en ofring i forhold til, hvad jeg får ud af det," sagde han.

Axel Vang Christensens mål er at kvalificere sig til OL i 2024 i disciplinen 3.000 meter forhindringsløb.

Det var malermester Niels Ole Jensen fra Malerfirmaet 10Kanten, der sidste år tog initiativ til at danne foreningen Team Red Performance, der altså har til formål at støtte lokale idrætsudøvere.

