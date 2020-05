50 liter kemikalier spildt ved Novo Nordisk

Mandag aften har Nordsjællands politi afspærret et område ved Novo Nordisk i Hillerød, skriver tv2lorry.dk

Ifølge mediet har politiet fået anmeldelse om et spild af en eller anden art.

Frederiksborg Brand og Redning er på stedet for at finde ud af hvilket stof der er tale om.

Flere personer der opholdt sig inde i en bygning blev bedt om at forlade den.

Der vurderes at knap 50 liter af et basisk materiale er blevet spildt.