50-års jubilar med blodig og dramatisk fortid

Der var engang, det var med livet som indsats at være medlem af Drabantgarden. Sådan er det heldigvis ikke længere

Hillerød - 06. oktober 2021 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Hillerøds helt egen bygarde, Drabantgarden Hillerød, rundede i februar et skarpt hjørne, da garden fyldte 50 år.

Jubilæums-festlighederne måtte dog udskydes på grund af corona-pandemien, men på lørdag den 9. oktober kan garden langt om længe fejre sig selv og sit 50-års jubilæum.

Det sker blandt andet ved, at Drabantgarden går truttende og trommende gennem byen og undervejs stopper op og giver minikoncerter flere steder rundt omkring i midtbyen. Efter turen gennem byen er der jubilæumsreception i gardens øvelokaler i Møllestræde. Se flere billeder i 'Billedserie' øverst i artiklen...

Dramatisk og blodigt Selvom Drabantgarden nu fejrer sit 50-års jubilæum, så strækker gardens historie sig faktisk helt tilbage til 1563, hvor Kong Frederik den 2. oprettede garden.

De cirka 50 medlemmer af garden fungerede dengang som livvagter for kongen, og gardens historie er både dramatisk, blodig og tragisk.

Drabantgarden var blandt andet med i et katastrofalt skibsforlis ved Visby på Gotland i 1566, hvor stort set samtlige drabanter druknede, og garden var også med i alle svenskekrigene fra 1563 til 1763 og led blandt andet store tab i slaget ved Helsingborg i 1710.

Genopstod i 1971 Den Kongelige Drabantgarde blev nedlagt i 1763, men i 1971 tog overlærer Helge Jansen initiativ til at genoplive garden og oprettede Frederiksborg Drabantgarde, der siden har skiftet navn til Drabantgarden Hillerød.

Selvom gardens medlemmer bærer de samme uniformer - eller i hvert fald nogle, der er magen til - som dengang garden blev oprettet i 1563, så er det heldigvis knap så farligt at være medlem af Drabantgarden i dag, som det var for 400-500 år siden.

Garden beskriver nemlig sig selv som noget så fredeligt og festligt som et moderne brassband bestående af messingblæsere og slagtøj, der spiller et bredt udvalg af marcher, sange, evergreens og moderne rytmisk musik.

20-årige Sara Madsen har været med i Drabantgarden i tre år. Foto: Jan F. Stephan

Tirsdag aften er hellig Drabantgarden består i dag af cirka 30 aktive medlemmer, der mødes hver tirsdag og øver - og i øvrigt tager ud og spiller, når der er bud efter dem.

"Tirsdag aften er hellig for mange af os. Der skal vi nemlig øve," fortæller Kurt Hjørnet, der er formand for Drabantgarden.

Kurt Hjørnet var med i Drabantgarden fra 1977 til 1984. Efter en lang pause på 25 år meldte han sig i 2009 ind i garden igen, og for tre år siden blev han formand.

"Da jeg kom tilbage, efter at have været væk i 25 år, var det bare som at have været på en lang ferie. Mange af de medlemmer, der var med dengang i starten af 80'erne, da jeg var med første gang, er her stadig, og kammeratskabet er det samme," siger Kurt Hjørnet, der ser lyst på Drabantgardens fremtid, selvom den ligger i hård konkurrence med alle mulige andre tilbud og aktiviteter.

"Vi skal op på lakridserne og selv gøre noget for at få nye medlemmer, men i løbet af de sidste tre år har vi faktisk fået ti nye medlemmer - heriblandt flere yngre medlemmer. Vi kunne dog godt tænke os at komme op på 40 medlemmer," siger Kurt Hjørnet.

Med i mange år Flere af de nuværende drabanter har været medlem i mere end 30 år, og godt halvdelen i mere end 40 år. Tre drabanter har faktisk været med fra starten i 1971. Se flere billeder i 'Billedserie' øverst i artiklen...

Én af dem er Kjeld Andersen, der var med på Frederiksborg Drabantgardes første march den 6. februar 1971.

"Det var en kæmpe oplevelse. Vi havde gået og trænet op til det i et halvt års tid, og da det endelig blev til noget, var det helt vildt," husker Kjeld Andersen, der trods sit lange virke i garden, ikke har nogle planer om at stoppe foreløbig.

"Jeg stopper først, når jeg dør. Jeg har også sagt til mine børn, at de ikke kan begrave mig på en tirsdag, for der skal jeg øve med Drabantgarden, og min kone ved godt, at det ikke nytter noget at arrangere noget, jeg skal deltage i, på en tirsdag, eller hvis jeg skal ud at spille," lyder det fra Kjeld Andersen.

Der bliver som regel også tid til en øl eller sodavand, når drabanterne mødes for at øve tirsdag aften. Foto: Jan F. Stephan

Også for kvinder I mange år var kvinder forment adgang til Drabantgarden, men efter mange og lange overvejelser - og en del debat blandt medlemmerne - blev der åbnet op for kvinder i starten af 90'erne.

Det var dog først i 2001, at den første kvinde trak i en af Drabantgardens uniformer, men siden har der været en del kvindelige drabanter, og i øjeblikket tæller garden fem kvindelige medlemmer.

Ét af de kvindelige medlemmer er 20-årige Sara Madsen, der har været med i Drabantgarden i lidt over tre år.

"Det var faktisk min venindes kæreste, der er kaptajn i Drabantgarden, der fik lokket mig og min veninde med til en øveaften, og det var simpelthen bare så hyggeligt - og så har vi været medlemmer lige siden," fortæller Sara Madsen, der spiller fløjte.

"Det kommer hurtigt til at lyde lidt klichéagtigt, men alle kommer bare så godt ud af det med hinanden, og selvom jeg er den nye pige i klassen, så behandler de andre mig, som om at jeg altid har været med. Det er fedt at komme ind i en garde, hvor der bliver taget så godt imod én - og hvor de 'gamle' medlemmer også er åbne over for nye ideer," tilføjer hun.

Jubilæumsbog på vej Drabantgarden har siden sin oprettelse i 1971 deltaget i flere end 1.500 arrangementer i både Danmark og udlandet. Garden har blandt andet været på rejser til Tyskland, Belgien, Frankrig, Spanien, Skotland og Italien, og et af højdepunkterne var i 1974, da Drabantgarden spillede for Kongehuset på Fredensborg Slot, og kronprins Frederik og prins Joachim fik overrakt en specialsyet drabantuniform som gave. Flere end 300 mænd og kvinder har i årenes løb været med i Drabantgarden.

Svend Saalbach Ottesen, der selv er medlem af Drabantgarden, arbejder på en omfattende jubilæumsbog, der er støttet af Hillerød Industri- og Håndværkerforening, om gardens historie i anledning af 50-års jubilæet. Det er dog endnu ikke helt på plads, hvornår bogen udkommer, men du kan følge med på gardens hjemmeside.

Jubilæumsfestlighederne på lørdag starter klokken 11.10 med en parade i slotsgården på Frederiksborg Slot, hvor borgmester Kirsten Jensen vil overrække medaljer og æresnåle til flere af gardens medlemmer. Klokken cirka 11.40 går Drabantgarden march gennem byen og vil altså undervejs stoppe op på blandt andet Køies Bugt, på Slotsgade ved indgangen til SlotsArkaderne, i Helsingørsgade og på Torvet og give et par minikoncerter.

Mellem klokken 14 og 16 åbner Drabantgarden dørene til en jubilæums-reception i øvelokalerne på Møllestræde 13d.

