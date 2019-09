Se billedserie I år runder byggevirksomheden HHM A/S 50 år, og det er med direktør Svend Pedersen i spidsen, som i 2003 overtog aktiemajoriteten fra virksomhedsstifter Hans Henrik Mortensen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

50-årige HHM holder fast i grundidéen

Hillerød - 11. september 2019

På en mark bag Humlebæks villakvarterer vokser et plejecenter frem. De rå betonmure er rejst, og inde bag murerne er et sjak af HHM's murere ved at beklæde murene i en atriumgård med teglsten.

Svend Pedersen, direktør i entreprenørselskabet HHM A/S, viser rundt på pladsen, hvor HHM opfører plejeboliger og lægeklinik i hovedentreprise for Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune. Udover murerne er de fleste andre håndværkere også ansat hos HHM, som i modsætning til mange andre byggevirksomheder selv har en lang række håndværksfag med fastansatte medarbejdere, fra jord/beton, betonelementmontører, murere, tømrer/snedkere, vvs'ere og gartnere.

- Der er ikke mange entreprenører, der er så blandet håndværksmæssigt. Det betyder, at vi har en høj faglighed med hensyn til at lede fagentrepriser, fordi vi selv har prøvet det, fortæller Svend Pedersen, som har stået i spidsen for HHM siden 2003, hvor han overtog aktiemajoriteten i selskabet.

Bag bogstaverne HHM står stifter Hans Henrik Mortensen, og i år er det 50 år siden, han forlod jobbet som bilsælger og begyndte at købe grunde og opføre huse på dem. Det blev til det, der i dag er virksomheden HHM A/S, som med hjemsted i Hillerød gennem årene har opført massevis af parcelhuse rundt omkring i Nordsjælland.

HHM har i dag mere end 200 medarbejdere. Virksomheden bygger stadig enfamilieshuse, men husbyggeriet udgør kun cirka 20 procent af HHM's omsætning, som i 2018 endte på 610 millioner kroner. Den største del af virksomhedens omsætning kommer fra store totalentrepriser og byggeri for professionelle kunder.

HHM har blandt andet opført Hillerød Kommunes Sundhedscenter, den klimaneutrale børnehave i Kregme ved Frederiksværk, 90 lejligheder i Slangerupgade i Hillerød og lavet fundament og jordarbejde til Plantorama i Hillerød.

Der har netop været rejsegilde på HHM's totalentreprise på den gamle flyvestation i Værløse, et seniorboligfællesskab, og HHM er også i færd med at opføre 187 boliger i Lyngby, et stort boligprojekt for Ikano i Greve, ligesom HHM har opført flere store boligbyggerier i nye bydele som Irmabyen og Carlsbergbyen.

- Vi har i dag en virksomhed, der er blandt top 15 i den danske byggebranche. Det er vi blevet ved at udvikle en virksomhed med samme kultur og samme dyder, som man havde, da jeg kom til virksomheden, siger Svend Pedersen, som kendte Hans Henrik Mortensen fra byggeriet af shoppingcenteret Slotsarkaderne i Hillerød. Både HHM og MT Højgaard, hvor Svend Pedersen var koncerndirektør, var engageret i byggeriet.

Selv om HHM i dag er en langt større virksomhed end i 2003, er virksomhedens grundlæggende værdier de samme - at have sine egne håndværkere i stedet for at hyre underentreprenører ind.

- Vi kunne sikkert tjene penge på at have en model, hvor vi ikke har egne håndværkere, men det er slet ikke den grundidé, vi har. Vi drøfter aldrig, om vi skal have færre håndværkere eller nedlægge fag, siger Svend Pedersen og fortsætter:

- Vi vil gerne være en traditionel entreprenør, der tager ansvar for samfundet ved at tage hånd om medarbejderne, tage lærlinge og praktikanter ind - og udfylde den plads i samfundet, som jeg mener entreprenørvirksomheder skal have, siger han.

- Håndværkere er et flygtigt folkefærd. Men vi har en stor kerne af håndværkere, der har været hos os i mange år. Vi fejrer både 25 og 30 års jubilæer hvert år til julefrokosten. Når man har et godt arbejdsmiljø, både psykisk og fysisk - så spreder det sig blandt håndværkerne, siger han.

Mange af håndværkerne bor selv i Nordsjælland, og HHM har også mange opgaver i Nordsjælland.

- Vi vil hellere bygge i Hillerød end i Roskilde. Håndværkerne synes, det er sjovt at bygge noget, som familie og venner kører forbi. Så vi vil gerne bygge i lokalområdet, men det kan vi jo ikke klare os med, siger Svend Pedersen.

Det gode arbejdsmiljø, som Svend Pedersen er så stolt af, kommer ikke af sig selv.

- Vi har altid lagt meget fokus på arbejdsmiljøet, fordi vi har så mange egne håndværkere. Det er nogle gange små ting, der bliver gjort, men når man ser det over en årrække, har det virkelig flyttet den måde, vi planlægger og bygger ude på pladserne, siger Svend Pedersen.

Der er blandt andet gennemført et projekt, hvor alle håndværkerne skulle være med til at klarlægge, hvilke arbejdsopgaver, der slider mest.

- De tog notater og billeder, og det gjorde, at vi indførte nogle nye hjælpemidler, eller er begyndt at udvikle nogen, siger Svend Pedersen.

HHM arbejder også på det psykiske arbejdsmiljø, og har igennem de sidste 5-6 år gennemført et internt udviklingsprojekt om anerkendende kommunikation. Alle funktionærer har været på kursus for at lære at forstå, hvorfor kolleger kan reagere, som de gør, og håndværkerne har deltaget i workshops om emnet med samme konsulent.

- Vi kan godt have konflikter. Men grundholdningen er, at vi respekterer hinanden i firmaet, siger Svend Pedersen.

Indsatsen for den gode tone resulterede i, at HHM i 2013 fik Arbejdsmiljøprisen.

Rekrutteringen af funktionærer er noget af det, mange byggevirksomheder kan have problemer med, og det har HHM også kunnet mærke.

- Vi er vokset, og har skulle bruge flere funktionærer, og det gav nogle problemer for 4-5 år siden. Nu har vi fået store og spændende opgaver, og det gør, at vi kan tiltrække nogle dygtige mennesker, siger Svend Pedersen, som ikke har planer om, at HHM skal vokse mere i de kommende år.

- Vi er nået en god størrelse nu, og vi har ingen strategi om at vækste til en bestemt omsætning. Vi vil gerne have en virksomhed i udvikling, men det kan gøres på andre måder. Vi vil gerne have et godt arbejdsmiljø og levere bygninger, som vores kunder bliver glade for, siger direktøren, som her i HHM's jubilæumsår har fået en ny direktør og medejer med på sidelinjen, nemlig Peter Carstensen, som har været i HHM i en årrække.

- Der er ingen aktuelle planer om, at jeg trækker mig tilbage eller sælger virksomheden, men vi vil gerne have en yngre ledelse, så vi fortsat har de kræfter, der skal til, for at nå i mål med de strategiplaner, vi har, siger den 65-årige direktør.