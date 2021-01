50-årig mand stjal kakao og vodka

Klokken 00.54 natten til tirsdag anmeldte personalet fra 7-Eleven på Hillerød Station, at en mand havde været inde i butikken og hjælpe sig selv til en kop kakao og en flaske vodka, hvorefter han havde forladt butikken uden at betale for drikkevarerne.

Det oplyser Nordsjællands Polit.