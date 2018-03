Se billedserie Der skal også lægges el ind i de kommende lejligheder på Kirsebærbakken. Det står Hillerød El-Service for. Foto: Allan Nørregaard

50 år med el og service til tiden

Hillerød - 19. marts 2018 kl. 06:31 Af Niels Idskov

Det er sporten og det sociale, der betyder noget hos Hillerød El-Service. I hvert fald hvis man kommer forbi direktør Jan Nissens kontor og i øvrigt kigger sig rundt omkring i lokalerne på Falkevej. Udover selvfølgelig at gøre tingene så godt som muligt, hvilket er en sport i sig selv og samtidig har været mottoet i de 50 år som firmaet har eksisteret, når vi runder 1. april. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg er mere end almindelig sportsinteresseret, og det er derfor du kan se her trøjer og billeder på kontoret. Hillerød El-Service sponsorer Nordsjælland Håndbold, Rungsted ishockey og FC Nordsjælland i fodbold, men også nogle svømmere, som jeg er i familie med og håndboldklubben i St. Lyngby, hvor jeg selv spiller. Vi nøjes ikke med at være sponsor. Jeg er selv ret tit at finde på tilskuerpladserne, fortæller Jan Nissen, der selv er gammel sportsmand, nemlig vægtløfter med flere DM-titler bag sig i Ålholm.

- Men jeg tror også på, at det at være sponsor er gavnligt for virksomheden. Det skaber synlighed og forhåbentlig også noget arbejde, mener direktøren i Hillerød El-Service, som sponserer for omkring 200.000 kr. årligt.

Oveni kommer så det netværk, som især Jan Nissen dyrker med klubberne. Og hvis ikke der er nok af lokale arrangementer i en weekend, så kan han finde på at tage en tur i Sundby Idrætspark for at se Fremad Amager i 1. division i fodbold. Det skyldes, at han også har bekendtskaber ude på Amager, hvor firmaet i øvrigt har været med til at opføre landets største Netto-butik.

Jan Nissen er den ene af de to ejere bag Hillerød El-Service. Den anden er Henrik Hjortskov, der blev medejer for et par år siden.

- Henrik er manden, der er rigtig god til at holde styr på de store ordrer, mens jeg sidder her og ordner tingene fra dag til dag, siger Jan Nissen, der lige har sendt sønnen Oliver tilbage til Kirsebærbakken. Her opføres 56 lejligheder, og det er Hillerød El-Service, der står for el-arbejdet. Det er til at få øje på. Firmaet har sørget for, at det er ganske synligt. For tiden er der i øvrigt to mand på arbejdet på Kirsebærbakken, senere udvides det til tre-fire stykker.

22-årige Oliver Nissen kom til Hillerød-El-Service sidste år efter at være blevet udlært hos en anden lokal el-virksomhed, nemlig Peiter Olsen. På samme måde som hans Jan Nissen blev udlært i Gørløse. Så undgår man for meget familie-gnideri læretiden, som det så fornuftigt hedder.

Oliver er tredje generation i firmaet, der blev oprettet af hans farfar Christian Nissen i 1968. Christian Nissen begyndte for sig selv på Frederiksværksgade 36, indtil firmaet i 1998 rykkede på Falkevej. Christian Nissen, der for fem år siden overlod roret til sønnen, døde sidste år. Han blev 74 år. Faktisk var Christian Nissens far også elektriker. Han lærte faget af sin far Jens Chr, Nissen, der kaldte sig for Hillerød-Elektrikeren.

Hillerød El-Service, som 1. april runder de 50 år, er ikke Hillerøds største af slagsen, selv om 25 ansatte, heraf tre på kontoret, tæller pænt. Der er kamp om ordrerne, når det handler om at udføre al slags elarbejde til både private og virksomheder.

Ved indgangen til kontoret hos Hillerød El-Service hænger alle svendebreve og beviser på de udmærkelser, som lærlinge og svende i firmaets tjeneste gennem årene har opnået. Der er mange af dem, og deres tilstedeværelse siger noget om stolthed og en vis korpsånd.

Hillerød El-Service fejrer 50-års jubilæet fredag 6. april hos Hasta La Vista på Falkevej. Der vil i tidsrummet kl. 12.00 til 17.00 blive serveret øl, vand og god mad.