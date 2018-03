Johan, Frida, Frederik, Ronja og Laura fra Byskolen vandt 1.-præmie for deres markedsføring af elektronik i Bilka, Hillerød. Pressefoto

5.-klasser dystede i markedsføring

Hillerød - 25. marts 2018

Sammen med Hillerød Handelsskole Knord har 29 grupper af elever i 5. klasse fra forskellige folkeskoler i Hillerød arbejdet med markedsføring af forretninger i Hillerød ved at konkurrere om Hillerødmesterskabet i Markedsføring 2018. Det skal åbne elevernes øjne for at gå handelsvejen.

Eleverne skulle give deres bud på, hvordan Hillerøds butikker gør sig bedst klar til påskehandlen. 29 grupper af elever har været tilknyttet hver sin forretning i Hillerød. Sammen med deres mentor, en EUD-elev fra Hillerød Handelsskole Knord, har de skulle finde på en event, der passer til den forretning, de arbejder med, og til den valgte målgruppe. Samtidig har de udarbejdet en plakat og en kort video-reklame, der reklamerer for eventen.

Dygtigst til dette var Johan, Frida, Frederik, Ronja og Laura fra 5. B på Byskolen, der havde lavet kampagne for Bilka Hillerød, Elektronik. På henholdsvis 2.- og 3.-pladsen kom Boardshop og Jysk.

De dygtige vindere fik både medaljer, påskeæg og biografbilletter.

På Hillerødholmskolen glæder skoleleder Søren Skals sig over initiativet, og han er netop gået ind i et samarbejde med Handelsskolen for at bygge yderligere bro mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

- Jeg synes, at det er vigtigt, at folkeskoleeleverne og deres forældre får øjnene op for, at der findes mange andre muligheder, end det almene gymnasium. Det er vigtigt, at de unge mennesker vælger efter deres interesser og ikke bare gør det samme som de andre i klassen, eller som mor og far har gjort, siger han i en pressemeddelelse.

Ideen med at arbejde med »Hillerødmesterskaberne i Markedsføring« er da netop også at give eleverne mulighed for at opleve noget af det, man arbejder med på Handelsskolen, oplyser Conni Vang Jensen, Uddannelseschef EUD, EUX og 10. Klasse på Hillerød Handelsskole Knord.

- Eleverne skal sættes ind i begreber som event, målgrupper, blikfang og virkemidler, så de får et indblik i, hvordan en butik arbejder med markedsføring på en sjov og anderledes måde, siger hun.