Kommunen har nu solgt 61 lejemål på Horsevænget. Arkivfoto: Allan Nørregaard

46 millioner kom i kommunekassen efter salget af billige boliger

Byrådet godkendte at lægge 46 millioner kroner i kassen for salget af 61 billige boliger på Horsevænget. Flere tilkendegav dog deres modstand mod salget, som blev vedtaget i februar

Hillerød - 27. juni 2021 kl. 05:18 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Hillerød Kommune har nu fået 46.555.000 kroner i pengekassen, efter at salget af en del af kommunens boliger på Horsevænget er gået endeligt igennem.

Det var 24. februar i år, at et flertal i byrådet besluttede at sælge i alt 61 lejemål på Horsevænget 27-45 til Elverhøj Investment Groups for 46,5 millioner kroner med overtagelse den 1. juni.

Opkøber ejendomme Elverhøj Investment Group ejer beskæftiger sig ifølge deres hjemmeside primært med udlejningsejendomme i København og ejer i dag cirka 320 lejemål. Virksomheden har som mål at opkøbe en-to ejendomme om året henover en fem-årig periode. Lejemålene sættes i stand ved fraflytning og genudlejes til nye beboere.

Lejerne i Horsevænget fik tilbud om at overtage ejendommen på andelsbasis til samme pris, men ingen tilkendegav interesse for det. Det var dog næppe realistisk, da mange af beboerne er på overførelsesindkomst eller flygtningehjælp. Handlen er derfor gennemført.

Sagen blev 24. februar behandlet i et lukket punkt på byrådsmødet, men det fremgår af referatet, at Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservative og Nye Borgerlige stemte for salget, mens SF og Enhedslisten stemte imod. Venstre undlod at stemme med henvisning til, at partiet ikke var en del af seneste budgetforlig.

Stemte imod Byrådet godkendte på deres møde i mandags, 21. juni, regnskabet for salget, og at pengene nu bevilges.

Et byrådsmedlem stemte dog imod bevillingssagen, nemlig Lars Ole Skovgaard Larsen fra Dansk Folkeparti. Han var i februar medlem af Venstre, som altså undlod at stemme i sagen om salget.

Mandag tilkendegav han, at han er imod salget af boligerne.

"Jeg mener virkelig ikke, at det er det rigtige, vi gør her. Så jeg stemmer imod det salg, som vi er ved at lave her. Jeg ved godt, det er solgt, men jeg vil stemme imod," sagde han.

Borgmester Kirsten Jensen (S) påpegede dog, at sagen ikke handlede om salget:

"Det er du i din gode ret til (at stemme imod, red.). Men byrådet besluttede 24. februar at sælge Horsevænget til den pris, der er oplyst her, og nu beslutter vi at lægge pengene i Hillerød Kommunes kasse. Vi tager ikke stilling til salget, men bevillingen," sagde hun.

Lars Ole Skovgaard Larsen stemte dog stadig imod.

Modstand fra Ø Også Tue Tortzen (Enhedslisten) tilkendegav sin modstand mod salget igen:

"Det, vi vil komme til at opleve nu, er, at nogle af vores dårligst stillede familier i løbet af nogen tid får huslejestigninger, som vil belaste deres økonomi voldsomt og skabe voldsomme problemer for dem. Det kommer også til at skabe problemer for kommunekassen, for vi kommer til at spæde til for at få det til at hænge sammen, eller også må vi flytte dem et andet sted hen, og der findes mig bekendt ingen steder billigere steder end Horsevænget," sagde han.

Millioner til renovering I de kommende budgetforhandlinger skal politikerne tage stilling til, om man vil bruge 10 millioner kroner på at renovere resten af kommunens boliger på Horsevænget, nemlig dem i nummer 46-52.

Kommunen har i forvejen brugt mindst 32 millioner kroner på renoveringer i Horsevænget, hvor der blandt andet har været omfattende skader med skimmelsvamp i en række af boligerne.

