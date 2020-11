Se billedserie Det er billedhuggeren Helge Holmskov (1912-1982), der står bag den store skulptur, der nu står foran Royal Stage. Foto: Martin Warming

46 år gammel skulptur har fået nyt liv

Først stod den foran Frederiksborghallen ud til Milnersvej, senere bag hallen og nu foran igen. Hillerød Posten har fået historien om den store skulptur, der har fulgt hallerne siden 1974

Hillerød - 17. november 2020 Af Trine Lønbro Nielsen

Ved indgangen til Royal Stage tager en stor, mørk og abstrakt skulptur imod arenaens gæster. En hurtig google-søgning fortæller, at den blev indviet ved et stort arrangement den 6. november 1974 på pladsen foran det, der dengang hed Frederiksborghallen. Der var fyldt med mennesker foran, Drabantgarden spillede, og Dannebrog var hejst i ikke mindre end fire flagstænger.

"Frederiksborghallen betød meget for byen og borgerne. Den blev et samlingspunkt for hele Nordsjælland," siger Carsten Larsen, der er direktør for Royal Stage, som i dag administrerer hallerne.

Den store skulptur blev indviet mange år før, Carsten Larsen tiltrådte som direktør. Alligevel kender han historien om kunstværket bedre end de fleste andre, og han kan fortælle, at den blev købt for 50.000 kroner dengang tilbage i 70'erne.

"Da Frederiksborghallen åbnede i 1967, fik hallen en gave på 50.000 kroner af Hillerød Landsbank, og for de penge valgte man så at købe skulpturen. Hallen betød meget for byen, så det var vigtigt, at den tog sig fint ud med kunst og kultur," fortæller han.

Et stærkt fundament Det er billedhuggeren Helge Holmskov (1912-1982), der står bag den store skulptur, som dengang i 1974 fik sin plads på forsiden af den nye hal.

Helge Holmskov, der er kendt for sine mange værker i blødt træ, granit og senest i forskellige metaller, havde året inden leveret 'Springvang med fugle og fisk', der blev placeret på Fisketorvet i Slotsgade - hvor Nordea ligger i dag.

Nu havde han leveret et massivt kunstværk til Frederiksborghallen, der snart skulle blive et symbol på stærke fundament, som foreningslivet og ikke mindst hallen byggede på.

En ny plads Der havde længe været tale om, at Frederiksborghallen skulle bygges større i takt med, at efterspørgslen på baneplads voksede. I 2005 tog man det første skridt mod, hvad man håbede snart skulle blive en multiarena. Her byggede man en ny hal, og i den forbindelse blev man nødt til at flytte Helge Holmskovs skulptur, så maskiner, biler og materialer kunne komme til.

Carsten Larsen var med til at flytte skulpturen. Fra at den havde stået foran hallerne, blev den flyttet om på bagsiden, hvor den stod ud for indgangen til Levuk.

"Der var mange, der mente, at jeg havde sat den i skammekrogen, men det synes jeg nu ikke, jeg havde," fortæller direktøren og fortsætter:

"Jeg synes, den pyntede rigtig fint i den lille gård bag hallerne. Den kunne trække lidt opmærksomhed til hallens anden indgang," siger han.

Central placering Diskussionen om placeringen af det massive kunstværk fortsatte. Mange år efter, at den nye hal stod færdig, var skulpturen endnu ikke tilbage på sin plads. En af Hillerød Postens læsere undrede sig, men Carsten Larsen insisterede på, at skulpturen ikke kunne rykkes tilbage. Den store multihal, der havde været mere end 10 år undervejs, skulle nok blive til noget, forsikrede han.

"Vi havde ikke regnet med, at det ville tage så mange år, før multihallen stod færdig," erkender han.

I 2019 blev Royal Stage endelig indviet, og mens skulpturens gamle plads ud til Milnersvej nu var bebygget, var en ny og oplagt placering blevet til: ved indgangen til Royal Stage.

"Ligesom i gamle dage, hvor Frederiksborghallen var et stort trækplaster for Nordsjælland, så er Royal Stage det i dag. Skulpturen, der i sig selv er stor og har et massivt fundament, passer igen rigtig godt til tanken om Royal Stage, der også danner ramme om både kultur- og sportsarrangementer," siger Carsten Larsen.

Skulpturen er i forbindelse med flytningen blevet restaureret, så den igen står flot og mørk, når den tager imod arenaens gæster.

Så vidt Carsten Larsen ved, har skulpturen aldrig fået et navn.