En 42-årig mand blev mandag aften anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse. Arkivfoto

42-årig mand kiggede ind ad vinduer og onanerede

En 42-årig mand er blevet sigtet for blufærdighedskrænkelse, efter at han mandag aften luskede rundt i Mathilde Parken og kiggede ind ad vinduer - samtidig med at han trak sine bukser ned og onanerede.