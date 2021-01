Se billedserie Der var massivt politiopbud foran Retten i Hillerød under grundlovsforhøret af en 41-årig mand, som er sigtet for drabet på 38-årige Cem Kaplan på Rønbjerg Alle 1 i Hillerød den 2. januar i år. Foto: Per Skovkjær Sand

41-årig sigtet for at have planlagt og medvirket til drabet på Cem Kaplan

Hillerød - 15. januar 2021 kl. 12:57 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Mordet på Cem Kaplan den 2. januar var planlagt, mener anklagemyndigheden. Det fremgår af sigtelsen mod en 41-årige mand, som lige nu fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød, der er under massiv politibevogtning.

Den 41-årige er sigtet for sammen med én eller flere medgerningsmænd at have planlagt og dræbt 38-årige Cem Kaplan og have forsøgt at dræbe en 21-årig, som sad i bilen sammen med Cem Kaplan og en tredje mand.

Ifølge sigtelsen havde Cem Kaplan og de to andre aftalt at mødes med den sigtede og én eller flere andre på Rønbjerg Alle 1. Her blev der affyret mindst 11 skud, og Cem Kaplan blev dødeligt såret og stod ikke til at redde på Nordsjællands Hospital. Den 21-årige, som var med i bilen blev livsfarligt såret.

Den 41-årige erkender delvist, oplyser han via sin forsvarer.

Grundlovsforhøret foregår for lukkede døre.

