400 vaccineres på plejehjem onsdag

Onsdag vaccineres beboere på Hillerød plejehjem og i sundhedshuset.

Hillerød - 04. januar 2021

Samtlige ældre på Hillerøds plejehjem bliver vaccineret onsdag den 6. januar mellem klokken 17 og 20, fortæller ældre- og sundhedschef i Hillerød Kommune Hella Obel.

- Regionen kommer med én-to vaccinationsbiler til hvert sted, så alle beboere på alle plejehjem bliver vaccineret i løbet af tre timer. Regionen kommer altså med vaccinerne og personale til at klargøre disse, og så er det praktiserende læger, som giver vaccinen, fortæller ældre- og sundhedschefen.

Der er tale om cirka 400 borgere, som vaccineres onsdag på plejehjemmene.

Kommunen har fået til opgave at gøre tre rum klar på hvert plejehjem: Et rum til at blande vacciner, et rum til at give vacciner og et rum til observation efterfølgende.

De får vaccinen tilbudt De, der får tilbudt vaccine, er samtlige beboere følgende steder: Plejehjemmet Bauneparken, Lions Park plejehjem, Plejehjemmet Skanselyet, Plejehjemmet Sophienborg, Ålholmhjemmet, Plejehjemmet Skovhuset. Desuden får beboerne på de midlertidige døgnpladser i Sundhedscentret tilbudt vaccination.

Hella Obel fortæller, at de personaler, som er på arbejde onsdag, når vaccinen gives, også kan blive vaccineret.

- Udmeldingen er, at der er vacciner til de, der er på arbejde, men det er ikke sikkert, at der er vaccine i første omgang til de plejehjemspersonaler, som ikke er på arbejde, når vaccinerne gives, fortæller Hella Obel.

Interessen er stor

Ældre- og sundhedschefen oplever »kæmpe interesse« for vaccination.

- Rigtig mange er interesseret i, hvornår det bliver deres tur til at blive vaccineret, siger Hella Obel.

I den forbindelse understreger ældrecehefen, at kommunen følger de nationale udmeldinger.

Næste nationale runde af vaccinationer omfatter hjemmeplejemodtagere over 65 år, som både modtager praktisk hjælp og personlig pleje.

- Man skal altså være over 65 og både få praktisk hjælpe og hjælp til personlig pleje. Det er en ret snæver gruppe, siger Hella Obel.

Kommunen er i gang med at ringe til de borgere, som er omfattet af denne gruppe. De vil blive kontaktet i løbet af denne uge. Der er også her tale om cirka 400 borgere.

- Og så vil de blive vaccineret hurtigst muligt, siger Hella Obel.

- Vi har fundet ud af, hvem der skal spørges, om de vil have vaccinen. Det gjorde vi i morges (mandag morgen), og så er vi i gang med at tage kontakt til dem, forklarer Hella Obel.

Transport skal arrangeres En stor opgave er at arrangere transport til alle de hjemmeplejemodtagere, som får vaccinen tilbudt, men som ikke selv kan transportere sig til det midlertidige vaccinecenter på Hillerød Hospital, hvor disse vaccinationer skal gives.

Der er ældre og hjemmeplejemodtagere, som takker nej til vaccinen, men det er et fåtal.

- Det er min klare fornemmelse, at størstedelen siger ja til vaccinen. Der er nogle som siger nej, men uden at jeg ved hvor mange det er, og uden at det så mange, at vi ser det som et problem, siger Hella Obel.

Hun understreger, hvorfor det er så vigtigt, at få beboerne (og delvist personalet) på plejehjemmene vaccineret: - Hvis der kommer smitte på et plejehjem, så er vi nødt til at lukke det helt ned, og så kan beboerne ikke se deres kære. Derfor er vaccinen vigtig, så beboerne kan se deres kære igen, siger Hella Obel.

Allerede i dag tirsdag starter vaccinationen af særligt sårbare borgere på Hillerød Hospital. Disse borgere har fået direkte besked i deres e-boks, så man kan altså ikke bare møde op på hospitalet og få en vaccine.

