Hillerøds folkeskoler opretter til sommer 23 nye børnehaveklasser. Arkivfoto

400 børn klar til start i kommunens folkeskoler

Puslespillet med at fordele 400 børn på kommunens folkeskoler er gået op. Ll. Lyngby får ingen børnehaveklasse i år, og på byskolen går regnestykket kun lige op

Hillerød - 18. februar 2021 kl. 05:13 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Når klokken ringer ind efter sommerferien, står omkring 560 børn i Hillerød Kommune klar med skoletasken på ryggen for første gang.

Nu er de mange børn, som skal starte i kommunens folkeskoler, blevet fordelt på omkring 23 børnehaveklasser. Ud af de 560 børn er der lidt under 400 børn, som er skrevet ind på en af kommunens folkeskoler - og fordelingen er i år gået nogenlunde fornuftigt, fortæller Peter Frederiksen (V), som er formand for Børn, Familie og Ungeudvalget, hvor de godkender skolernes ønsker til antallet af børnehaveklasser.

Udfordring i Ll. Lyngby Der har dog været nogle udfordringer lokalt, blandt andet i Ll. Lyngby, hvor kun fem børn har søgt optagelse på den lokale skole, som derfor ikke kan oprette en børnehaveklasse.

"Der er en meget lille årgang i Ll. Lyngby i år. Der er ni skolestartere, men nogle af dem har i forvejen søskende på andre skoler, og tre ønskes optaget på en anden distriktsskole. Så er vi nede på fem mulige skolestartere, og skolen har talt sig frem til en lokal løsning, som er fornuftig," siger han.

Både ledelsen og skolebestyrelsen har derfor ønsket at samle børnene på Kornmarkskolens afdeling i Skævinge, hvor der kan oprettes to klasser med cirka 18 børn i hver i stedet for tre meget små klasser fordelt i Skævinge og Ll. Lyngby.

"Det er glædeligt, at det ser ud til, at det kun er i år - altså et enkelt år, at der er den udfordring i Ll. Lyngby. Der er ikke udfordringer med skolen, og næste år ser det heldigvis igen fornuftigt ud," siger Peter Frederiksen.

Det viser dog, at de mindre skoler er sårbare, siger han og glæder sig over, at der er sat penge af til, at landsbyskoler kan køre med mindre klasser - og at de på nogle skoler, i Alsønderup, Gadevang og Uvelse, kan få det til at gå op med aldersblandede klasser.

"Det er vigtigt, at skolen har dialogen med forældrene tidligt, allerede mens børnene går i børnehave. Skolen skal gøre opmærksom på sig selv og blive forældrene førstevalg, for skolen er en vigtig del af lokalsamfundet," siger han.

Helt fyldt på byskolen På Frederiksborg Byskole har der de seneste år været problemer med at optage alle elever, som søgte ind, også fra naboskoledistrikterne, og igen i år er antallet af potentielle skolestartere i distriktet vokset.

Sidste år var der 86 skolestartende børn mod 94 i 2021. Ud af de 94 børn er 61 indskrevet til skolestart på Byskolen.

I 2019 besluttede byrådet, at Byskolen fra i år udelukkende kan optage elever fra eget skoledistrikt i børnehaveklassen for at sikre den nødvendige kapacitet til elever fra distriktet. Dog er der mulighed for at optage søskende til nuværende distriktskrydsende elever de første fem år. Dette indebærer, at når de tre kommende børnehaveklasser er dannet til sommer, vil der ikke kunne optages elever fra andre distrikter i hele det år, hvor klasserne er børnehaveklasser.

"Vi har en kapacitetsbegræsning på Byskolen, og det er lidt af en hindring for det frie skolevalg, at der ikke kan optages flere elever, og der skal jo være plads til, at der kommer nye børn," siger Peter Frederiksen.

Skolen skal dog snart udbygges: Byggeriet af en udvidelse skal gå i gang til sommer og stå færdig i sommeren 2022.

Mangler lokaler i vest Også på skolerne i vestbyen - især Ålholm og Sophienborg - kommer der flere skolesøgende børn til, efterhånden som nye boligbyggerier skyder op, blandt andet på Frederiksbro. En prognose fra november viste, at der i 2028 kan komme til at mangle helt op til 11 klasselokaler på Sophienskolen og otte lokaler på Ålholmskolen.

Politikerne skal til april se på, hvordan man kan løse nogle af udfordringerne med at skaffe lokaler nok fremover. Det kan være at se på, at ingen børn kan krydse distrikt eller at lave om distrikterne, så Frederiksbro tilknyttes Hillerødsholmskolen i stedet for Hillerød Vest Skolen.

Skolestartere til sommer: Frederiksborg Byskole: 3 klasser

Grønnevang Skole: 3 klasser på Jespervej og 1 klasse i Nødebo

Hanebjerg Skole: 3 klasser fordelt med 1 på hver afdeling (Brødeskov, Gørløse og Uvelse)

Hillerød Vest Skolen: 3 klasser i Ålholm og 1 klasse i Alsønderup

Hillerødsholmskolen: 2-3 klasser på Hillerødsholmsalle og 1 klasse i Gadevang

Kornmarkskolen: 2 klasser i Skævinge og 1 klasse i Ll. Lyngby

Sophienborgskolen: 2 Klasser

Forvaltningen har i år behandlet 26 ansøgninger om skoleudsættelse, heraf er de 25 imødekommet. Én ansøgning om tidlig skolestart er også imødekommet.

Forældrene til 58 børn har ønsket, at deres børn kan optages på en anden distriktsskole i kommunen

119 børn er pt. optaget til skolestart på en privatskole. Frederiksborg Byskole, Grønnevang Skole og Hanebjerg Skole har den største procentvise andel af børn til privatskoler

Mindst syv børn fra de nuværende børnehaveklasser bliver omgængere i de kommende 0. klasser

10 børn forventes at blive visiteret til specialundervisningstilbud

