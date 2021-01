40 år som kiropraktor i Hillerød: Tak til alle patienterne

Arbejde i Frankrig

Der blev også tid til at realisere en drøm om at komme til at arbejde i Frankrig. Her var han i 2010 med til at forme og rekonstruere Centre Medical International de Provence, også kendt som the International Medical Center of Provence ved byen Fayence i sydfrankrig, Her tog han sig af fastboende udlændinge sammen med en amerikansk praktiserende læge, en norsk hals-næse-øre læge, en hollandsk psykiater, en tysk øjenlæge og en anden dansk kiropraktor. Dette stod på i to år.