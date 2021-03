Artiklen: 38-årig mand sigtet for videotrusler mod statsministeren

En 38-årig mand er blevet sigtet for at have lagt konkrete video-trusler ud mod statsminister Mette Frederiksen, sundhedsminister Magnus Heunicke, rigspolitichef Thorkild Fogde samt den Nye Borgerliges partileder Pernille Vermund, skriver ekstrabladet.dk.

Ifølge mediet var videoen 26 minutter lang og er blevet offentliggjort på Facebook lørdag eftermiddag klokken 16.45.

Truslerne blev fremlagt, mens manden var indlagt på Nordsjællands Hospitals psykiatriske afdeling i Hillerød.

Den 38-årige er blevet sigtet for trusler om vold efter straffelovens paragraf 119, stk 1., men også efter den særlige corona-paragraf 81d.

Politiets anklager ønsker, at grundlovsforhøret i Retten i Helsingør bliver afviklet bag lukkede døre.