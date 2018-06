350.000 fondskroner til ny legeplads

De to donationer er øremærket henholdsvis kunstnerhonorar og et aktivitetsspil »Energileg«, som er et interaktivt »tag-fat«-legespil.

Styregruppen blev på et møde i forrige uge præsenteret for landskabsarkitekttegnestuen Thing Brandt Landskabs projektforslag. For de mindste er der tænkt et indhegnet område, hvor en del af de eksisterende træskulpturer på den nuværende legeplads bliver genanvendt. Hertil kommer en ny stor sandkasse, formet som en kongekrone, og et befæstet kørespor til løbecykler. Til de større børn etableres der en række aktiviteter, der lægger op til bevægelse, balance og leg. De tre gavle, der er omkring tre meter høje, er legepladsens omdrejningspunkt. De fungerer både som klatrevæg og legekulisse, og der er monteret en række legeelementer som brandmandsstang, forskellige rutsjebaner, armgang og balancebomme. I parforceskoven anlægges der balance og forhindringsbane, ligesom der opstilles en stor fugleredegynge. Hele legepladsen anlægges med konkrete referencer fra Frederiksborg Slot.