Der er mange måder at få indflydelse på - man kan gå i fakkeltog, men man kan også stille et borgerforslag og håbe på opbakning. Og fremover bliver det lidt nemmere end i dag i Hillerød Kommune - i stedet for 750 støtter, før forslaget skal tages op af byrådet, skal der fra 1. marts kun 450 støtter til. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: 32 borgerforslag på to år - ingen nåede dagsordenen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

32 borgerforslag på to år - ingen nåede dagsordenen

32 borgerforslag på to år er det blevet til - og ingen forslag har fået opbakning nok, til at politikerne har taget stilling til dem

Hillerød - 21. februar 2020 kl. 15:46 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En indendørs skøjtebane i Gallerierne og både på Slotsøen. Stop for byfortætning og nybyggeri i midtbyen. Flere skraldespande. Lys på slottet i de mørke måneder. Et friluftsbad i Østbyen. Søskendegaranti på skolerne. To timers gratis parkering over hele byen og frit skorstensfejervalg.

Læs også: Formand har bestilt undersøgelse af Hillerød Forsyning

Sådan lyder nogle af de 32 borgerforslag, der er blevet stillet til byrådet i Hillerød Kommune, siden ordningen om borgerforslag blev oprettet i begyndelsen af 2018.

I 2018 blev der stillet 25 forslag og i 2019 bare fem forslag. Og ingen af forslagene har opnået de 750 støtter, der skal til for, at forslaget kommer på dagsorden i byrådet.

- Borgerforslag er jo ikke den eneste måde at komme til orde på. Men det er lige svært nok at få et borgerforslag på dagsordenen, erkender borgmester Kirsten Jensen (S).

I 12 kommuner i hovedstadsområdet kan man stille borgerforslag. Forslagene skal have mellem 40 og 2000 stemmer for at blive behandlet.

De 750 stemmer, der skal til i Hillerød, svarer til 1,5 procent af befolkningen

I Allerød kræves 40 stemmer (0,15 procent af befolkningen)

I Fredensborg kræves 840 stemmer (2,1 procent af befolkningen)

I Halsnæs kræves 750 stemmer (2,4 procent af befolkningen)

I Gribskov kræves 1050 stemmer (2,6 procent af befolkningen)

På Frederiksberg kræves 2000 stemmer (1,9 procent af befolkningen) Forslag tages op Det forslag, der er kommet nærmest på de 750 støtter, er Rasmus Visbys forslag fra september sidste år, »Hillerød Forsynings bestyrelse skal sammensættes ud fra kompetencer og ikke af kommunalpolitiker«, som har fået 430 støtter. Langt de fleste støtter kom i begyndelsen af januar i kølvandet på, at Rasmus Visby delte oplysninger om lønninger i Hillerød Forsyning, og gennem heftig debat på facebook fik opmærksomhed om sit forslag.

Forslaget bliver behandlet på byrådsmødet på onsdag, da Klaus Markussen (V), har bedt om at få forslaget på dagsorden. Her har man valgt at fravige princippet om, at forslagene skal nå de 750 støtter, før man tager dem op.

- Vi har aftalt, at vi ikke vil tage forslagene op af bunken, før vi har set, hvor meget opbakning, der kan skabes. Ellers kunne det blive en idébank for politikerne, siger Kirsten Jensen, som af samme grund ikke vil fremhæve, hvilke af de 32 forslag, hun synes er gode.

- De skal have et vist antal støtter, før vi tager den op - og det er der ingen, der har haft. Så vi har ikke vurderet dem, siger hun.

I hovedstadsområdet har 12 kommuner ifølge en undersøgelse foretaget af DR i august 2019 indført mulighed for at komme med borgerforslag. Hillerød Kommune er ikke den eneste af de 12 kommuner, der ikke oplever stor interesse for borgerforslagene. Siden de første kommuner indførte ordningen i 2017 er kun tre forslag blevet taget op til politisk behandling og ét forslag vedtaget, oplyser forvaltningen i Hillerød Kommune.

Ny model: 450 støtter Borgerforslagenes begrænsede gennemslagskraft fik onsdag politikerne i økonomiudvalget til at vedtage en ny model. Fremover skal der kun opnås 450 støtter, og derudover skal adgangen til at oprette forslagene flyttes til den digitale borgerinvolveringsplatform, som er under udvikling, hvor det vil være muligt at indsætte billeder og også dele forslaget på sociale medier.

- Hvis man prøver at gøre dørtærsklen lidt lavere, kan det være, der kommer nogle flere forslag, siger Kirsten Jensen, som synes, det giver mening at fortsætte ordningen på trods af den lave opbakning blandt borgerne.

- Det er en måde at komme til orde på, og jeg synes bare, vi skal lade den mulighed være åben. Pludselig en dag kan der komme det helt rigtige forslag, siger hun.

Et forslag, der kunne være det helt rigtige forslag, blev fremsat allerede 28. maj 2018 af Morten Husfeldt. Det har siden opnået 39 stemmer. Forslaget lyder:

»Bedre borgerforslag. Krævede stemmer 400 - Hvert forslag skal kunne deles individuelt via mail, sociale medier etc. - Bedre inputfelt med teaser-tekst, formateret tekst, billeder, mv. - politisk opmærksomhed på forslag fra tyndt befolkede områder, der kan have svært ved at nå de 400 stemmer.

Se alle borgerforslagene på Hillerød Kommunes hjemmeside under »Indflydelse og politik«.

relaterede artikler

Hillerød Forsyning ryger i byrådet 08. januar 2020 kl. 04:38