32 bokserne var i ringen i Royal Stage lørdag aften. Foto: Jan F. Stephan

Send til din ven. X Artiklen: 32 boksere i ringen i Royal Stage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

32 boksere i ringen i Royal Stage

Det store boksestævne HSK BOX CUP blev aflyst på grund af corona - alligevel lykkedes det klubben at skabe et nyt og anderledes stævne, der levede op til tidens mange forholdsregler

Hillerød - 12. oktober 2020 kl. 16:14 Af TLN Kontakt redaktionen

Egentlig skulle den forgangne weekend have været brugt på at afvikle det store boksestævne HSK BOX CUP med flere hundrede deltagere fra både ind- og udland, men intet er som bekendt, som det plejer at være i øjeblikket på grund af corona-situationen.

Læs også: Allan Mahfoud har stadig store drømme

Hillerød Sports Klub, HSK, der er vært for det årlige boksestævne HSK BOX CUP, måtte derfor tænke i helt nye baner, da det stod klart, at det store stævne ikke kunne afholdes i år.

I stedet inviterede klubben 32 ivrige og kampklare boksere til stævne, og trods corona-restriktionerne lykkedes det klubben at byde velkommen til hold fra både Danmark, Sverige og Holland.

50 deltagere inklusiv trænere og 300 begejstrede publikummer skabte de bedste ramme i Royal Stage, hvor flere nordsjællandske boksere fik vist sine bokseevner. Otte af de deltagende boksere er regerende mestre og landsholdsboksere. Flere af dem er på vej til EM og kunne bruge kampene som forberedelse.

Aftenens program bestod af 16 kampe fordelt mellem ungdom, junior og elite boksere. Specielt var det også, at der var fire kvindekampe der alle boksede på internationalt niveau.

Ramt af skader Flere af klubbens egne boksere har i den seneste tid været ramt af skader, og derfor var der ikke helt så mange i ringen, som klubbens formand Steen F. Sørensen havde håbet. Til gengæld havde HSK Andre Filip dos Santos i ringen i let-sværvægt. Santos viste efter en lidt stille start, at han også har slagstyrke.

To tællinger i 1. omgang til Markus Mølbak var ikke nok til at stoppe køgebokseren, der er regerende begyndermester. Gennem 2. og 3. omgang får Santos overbevist alle om, at han er den rette vinder med dommerstemmerne 5-0.

Dansk Amatør Bokse Union var forbi for at se, hvordan afviklingen forløb, og her var der kun rosende ord og skulderklap til alle for det seriøse arbejde, fortæller Steen F. Sørensen. Foto: Jan F. Stephan

Et vigtigt stævne For Steen F. Sørensen, var det vigtigt, at netop dette stævne blev en succes, når nu ikke årets helt store højdepunkt, HSK BOX CUP, ikke kunne afvikles. Det store stævne plejer nemlig at være en af de måder, som klubben sikrer sig overskud på, fortæller han:

"Vi er meget glade for at, stævnet blev den succes, det blev. Vores klub har lidt store tab ved, at vi ikke har haft mulighed for at afvikle vores turnering, som vi plejer. Hvert år generer vi et overskud, som går direkte til vores ungdomsarbejde. Det er klart, at vi kommer til at mangle nogle muligheder i den kommende periode"," siger han.

Steen F. Sørensen håber meget på, at klubben gennem sponsorater fortsat kan sikre udviklingen af både ungdomsholdene og kampholdene i klubben.

Det alternative stævne blev afholdt efter alle forholdsregler. Der var god afstand mellem alle deltagerne, publikum og trænere, og håndsprit og mundbind blev en naturlig del af arrangementet.

Dansk Amatør Bokse Union var forbi for at se, hvordan afviklingen forløb, og her var der kun rosende ord og skulderklap til alle for det seriøse arbejde, fortæller Steen F. Sørensen.

relaterede artikler

Sarah Mahfoud: Titlen forsvinder ikke 22. marts 2020 kl. 20:04