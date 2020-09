Egelund Slot, der er et kursus- og konferencecenter, har besluttet sig for at lukke slottet efter smitteudbruddet. Foto: Allan Nørregaard

29 smittet med corona til sikkerhedskursus på slot

- Vi har overholdt alle regler. Vi har haft afspritning, håndvask, portionsanrettet mad, lokalerne har været målt op, og vi har siddet med afstand. Jeg har svært ved at se, hvordan vi skulle have gjort det anderledes. Det viser, at når coronavirus først er kommet ind, og man er sammen fra morgen til aften, så er det svært at gøre noget ved, fortæller Peter Dahl Truelsen, dekan hos Forsvarsakademiet og chef for kurset.