Omsorg og magt: Personalet på Hillerøds plejehjem gør alt, hvad de kan for at undgå magtanvendelse over for demente beboere, men det kan ikke helt undges. Foto: Thomas Olsen

29 magtanvendelser mod dement beboer på plejehjem

En stor stigning i brugen af magt i Ældre og Sundhed i 2020 i Hillerød skyldes, at der blev anvendt magt over for en beboer på et plejehjem 29 gange i forbindelse med hygiejnesituationer.

29 gange måtte personalet på Ålholmhjemmet bruge magt over for en dement beboer i forbindelse med hygiejnesituationer.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her