29-årig truede, slog og spyttede

Torsdag aften omkring klokken 20.55 blev en 29-årig mand fra Fredensborg sigtet for vold ved Hillerød Station, oplyser Nordsjællands Politi.

Forud for episoden havde den 29-årige opført sig truende og haft fat i en af de to unges kammerater, og det var, da de spurgte den 29-årige til den episode, at han henholdsvis spyttede og slog dem, oplyser politiet.

Mdt