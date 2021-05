Se billedserie Det er 28-årige Zayn Al-shimari, der står bag Hillerøds nye cocktailbar, Socialz. Foto: Ann-Sophie Meyer

28-årige Zayn åbner en ny cocktailbar

En ny cocktailbar med både lette retter, drinks og dansegulv slår dørene op på Slotsgade på fredag.

Hillerød - 12. maj 2021 kl. 05:57 Af Ann-Sophie Meyer

Engang hed stedet »Café Hoe«. Efterfølgende har det heddet »The Celt«. Men nu hedder det »Socialz«. For fredag den 14. maj slår en ny cocktailbar dørene op på Slotsgade, og det er 28-årige Zayn Al-shimari, der står bag.

- Det har altid været en drøm at være barejer, siger Zayn Al-shimari, der har haft kig på lokalerne på Slotsgade, siden dengang der stod »Café Hoe« på facaden.

- Det var faktisk meningen, at jeg skulle have overtaget lokalerne efter Kim Hoe i 2018, men aftalen gik i vasken, og så åbnede den irske pub The Celt i stedet for, siger han og fortsætter:

- Men i efteråret opdagede jeg ved et tilfælde, at lokalerne var blevet ledige igen. Jeg regnede lidt på det, og så besluttede jeg mig for at gribe chancen, siger den 28-årige barbestyrer fra Hillerød.

Artiklen fortsætter under billedet.. Socialz køleskabe er allerede fyldt godt op, så der ikke kommer til at mangle noget, når baren åbner på fredag. Foto: Ann-Sophie Meyer

Farverigt dansegulv Nu står der »Socialz« på facaden med store grønne bogstaver. Glasvinduerne ud mod Slotsgade er blevet til skydedøre af glas, der kan åbnes til sommer. Fliserne i cocktailbarens dansegulv kan skifte farve, og køleskabe og hylder er godt fyldt op med alt fra hyldeblomstdrik og flaskeøl til vin og spiritus.

- Det meste er på plads. Jeg mangler kun at finde lidt flere medarbejdere. Men ellers er der styr på det hele, siger Zayn Al-shimari, der glæder sig til at slå dørene op på fredag.

En by i vækst Byens nye cocktailbar kommer primært til at henvende sig til folk fra midten af tyverne og opefter, og selvom coronapandemien i svingende grad har sat en stopper for festlighederne i mere end et år, er det ikke noget, der bekymrer byens nye barbestyrer.

- Hillerød er i vækst. Der bliver bygget masser af nye boliger, og mange virksomheder søger mod Hillerød, så jeg kan se potentialet, siger bestyreren, der mener, at Socialz er lige netop, hvad byen mangler.

- Folk trænger snart til at komme ud igen, og Danmark er ved at genåbne, så tidspunktet er oplagt, og der har længe manglet liv i den her ende af gågaden, siger Zayn Al-shimari, der har flere års erfaring fra restaurationsbranchen.

Café, bar og lounge Den nye cocktailbar kommer til at byde på meget andet end cocktails. Den kommer til af fungere som café om eftermiddagen, og der kommer til at blive serveret både tapas, øl, vin, desserter, milkshakes og smoothies.

- Det skal være stedet i Hillerød, hvor man kan komme, hvis man er på udkig efter en hyggelig eftermiddag eller aften med tapas, vin og loungestemning. Men der kommer også til at være drinks og dansegulv senere på aftenen, og så kan man også sagtens booke bord til firmaarrangementer, siger barejeren og tilføjer:

- Der kommer til at være noget for enhver smag.

Socialz kommer til at holde åbent alle ugens dage fra klokken 12.00. Søndag til torsdag lukker cocktailbaren klokken 00:00, og fredag og lørdag holder den åbent helt til klokken 05:00.