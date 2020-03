28-årig varetægtsfængslet for groft bedrageri

Han er sigtet for sammen med en anden mand at have snydt G.S.V. Maskinudlejning på Krakasvej 4 for en række maskiner. Den 25. juni sidste år troppede de to mænd ifølge sigtelsen op hos maskinudlejningsfirmaet. Ved at udgive sig for at være fra firmaet Søndergaard A/S fik de to udleveret to motorbører, en KUBOA gravemaskine, en Husqvarna pladevibrator, en soronto tvangsblander, to planerskovle og en maskintrailer til en nyværdi af cirka 400.000 kroner. Efterfølgende beholdt de effekterne.