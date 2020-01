28-årig sigtet for butikstyveri

Det første butikstyveri blev anmeldt klokken 12.01, hvor butiksdetektiven fra Bilka havde pågrebet en 14-årig dreng fra Hillerød, som havde forsøgt at slippe for at betale for nogle varer.

Da drengen var under 18 år, blev en patrulje sendt til stedet, som kontaktede drengens forældre og relevante myndigheder.

Klokken 16.48 var den gal igen, da to mænd på henholdsvis 39 år og 28 år blev taget i at forsøge at stjæle en flaske whisky og en energidrik.

De to mænd var udenlandske statsborgere, og der blev derfor sendt en patrulje til stedet.

Den 39-årige blev sigtet for at undlade at betale for whiskyen og blev efterfølgende løsladt til gaden.

Den 28-årige fik dog ikke lov til at gå. Foruden at have stjålet en energidrik, befandt manden sig også i Danmark trods et indrejseforbud, og han var desuden i besiddelse af cannabis.

Den 28-årige mand blev derfor sigtet for alle tre forhold og fremstilles i grundlovsforhør onsdag eftermiddag klokken 14 i Retten i Hillerød.