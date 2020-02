Manden blev idømt fem måneders fængsel ved Retten i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: 28-årig dømt for at sparke og slå kæreste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

28-årig dømt for at sparke og slå kæreste

Hillerød - 25. februar 2020 kl. 09:45 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tiltalepunkterne mod en 28-årig polsk mand var flere, da han for nylig var for Retten i Hillerød tiltalt for ad flere omgange at have udsat sin kæreste for vold. Den 28-årige mand var tiltalt efter både den grove og den milde voldsparagraf, for hærværk og for psykisk vold. Den 28-årige, som nægtede sig skyldig i alle anklager, blev frikendt i en del af anklagerne, men Retten i Hillerød endte med at idømme manden fem måneders fængsel for to voldsepisoder. Det fremgår af dombogen.

Manden var tiltalt for i august sidste år i en lejlighed på Nordre Jernbanevej at have sparket sin kæreste i maven, slået hende i brystet, holdt hende ned i sengen og kastet vand i hovedet på hende. I september sidste år på samme adresse skulle han igen have sparket sin kæreste i maven, skubbet hende så hårdt, at hun faldt og slog hovedet på en sengegavl, bidt hende ved højre øje og forsøgt at bide hende i kinden og klemt hende hårdt om kroppen. Manden skulle desuden to gange have forsøgt at vikle en ledning rundt om kvindens hals og forsøgt at stramme til, hvilket mislykkedes. Det udløste dog en tiltale efter den grove voldsparagraf.

Det gjorde en episode i marts sidste år, som den 28-årige også var tiltalt for, ligeledes. Her skulle manden have taget halsgreb på sin kæreste og truet hende med en køkkenkniv og skåret hende med kniven i venstre håndled.

Derudover var manden også tiltalt for at have begået hærværk i kvindens lejlighed ved blandt andet at have ødelagt flere lamper og skåret med en kniv i køkkenbordet.

Endelig skulle manden fra april til september sidste år have udsat kæresten for psykisk vold. Han skulle have udsat kvinden for »groft nedværdigende, forulempende og krænkende adfærd« idet han tog hendes telefon fra hende, slettede alle sms'er, der ikke var fra ham selv, og slettede hendes profiler på sociale medier. Samtidig skulle han have overvåget hende og taget hendes pas fra hende, fremgår det af dombogen.

For de grove anklager krævede anklagemyndigheden en ubetinget frihedsstraf og en udvisning af Danmark samt indrejseforbud i seks år. Men det var et fåtal af anklagerne, som Retten i Hillerød mente, det var bevist, at manden havde gjort.

Retten fandt det bevist, at den 28-årige, der også i 2015 blev dømt for vold, havde sparket og slået sin kæreste, og at han to gange havde forsøgt at vikle en ledning om hendes hals. Retten mente dog, at dette skulle dømmes efter den milde voldsparagraf. Den psykiske vold blev manden frikendt for, ligesom Retten i Hillerød heller ikke fandt det bevist, at manden havde begået hærværk i kærestens lejlighed.

Også episoden, hvor manden skulle have truet og skåret kæreste med en køkkenkniv, blev han frikendt for:

»Vedrørende kniven er det af fourettedes søn forklaret, at tiltalte stod med en kniv i hånden med bladet pegende nedad. Både forurettede og hendes søn har forklaret, at der var cirka to meter mellem tiltalte og fourettede, og at tiltalte ikke gik hen imod fourettede med kniven. Fourettede har selv forklaret, at hun gik hen til tiltalte og forsøgte at tage kniven fra ham, og i den forbindelse skar hun sig i hånden,« fremgår det om rettens begrundelse for at frikende manden.

Retten endte med at idømme den polske mand, der har opholdt sig i Danmark i flere år, fem måneders ubetinget fængsel og en advarsel om udvisning. Den 28-årige har siddet varetægtsfængslet, siden han blev anholdt i sagen i september sidste år.