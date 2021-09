2.600 nye studerende løber i Hillerød for verdensmålene

"Jeg glæder mig over, at vi igen kan samles så mange mennesker og markere, at vi tager fremtidens udfordringer alvorligt og løber for FN's verdensmål. 1. august blev U/Nord verdensmålsskole, og et af de konkrete tiltag er, at vores indkøb er bæredygtige, så derfor har vi valgt, at vores elever løber i en trøje, der er produceret med fokus på klima og bæredygtighed," fortæller Tanja Bundesen i en pressemeddelelse.