25.000 programmer fra aflyst festuge får nyt liv som isolering i Hillerød

Hvad gør man med 25.000 programmer og aviser, der skulle have været uddelt til glade gæster under Aarhus Festuge i sommers?

I stedet for at smide dem ud, blev de sendt til Papiruld Danmark A/S i Hammersholt, som producerer isoleringsmaterialet 'Papiruld' af overskudspapir og genbrugsaviser.

De 25.000 programmer og aviser kan tilsammen isolere lofterne på fire gennemsnitlige parcelhuse i ca. 200 mm tykkelse og kommer samlet set til at spare miljøet for ca. 1,5 ton CO2 pr. år.

"Det var en lidt uventet leverandør. Men vi er glade for at, vi kunne hjælpe med at få omdannet overskudsprogrammerne til et miljøvenligt isoleringsmateriale, der nu sparer varme et sted i Danmark," udtaler teknisk direktør i Papiruld Danmark Claus Skov i en pressemeddelelse.