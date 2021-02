250 interesserede på en uge i omstridt byggeri i naturskønt område

Se billedserie Et muligt nyt boligområde, Hammersholt Enge. Visualisering: Pressemateriale, Frederiksborg Gruppen

Der har været en del interesse for et nyt boligprojekt midt i et område, som Danmarks Naturfredningsforening ønsker at frede, netop for at undgå byggeri. Udvikleren kalder visionen for "stærk".

På en uge har 250 personer meldt sig som interesserede i byudviklingsområdet Hammersholt Enge syd for Hillerød.

Jesper Lorentzen fra Frederiksborg Gruppen, der står bag projektet, fortæller, at hjemmesiden hammersholtenge.dk har været online i en uges tid, og at det er her på hjemmesiden, de interesserede har meldt sig.

De interesserede er ikke kun er fra Hillerød, men også fra andre kommuner, for eksempel Rudersdal og København.

Projektet er den seneste uges tid blevet promoveret med markedsføring på Facebook, og det har altså resulteret i de 250 interesserede.

- Vi synes jo selv, at det er en så stærk vision, vi har, at man kun kan være begejstret, siger Jesper Lorentzen i en pressemeddelelse om projektet.

- Derfor er vi naturligvis glade, når andre med det samme kan se mulighederne i det, vi har lagt frem, siger han.

Debatteret område Hammersholt Enge har været debatteret en del på det seneste, fordi Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød ønsker at frede området, så der ikke kan bygges. Et af argumenterne er, at området er det sidste åbne land mellem Hammersholt og Allerød. I udkast til kommuneplan 2021 for Hillerød er området nævnt som et perspektivområde, hvilket betyder, at der først vil kunne udvikles i området efter år 2033, hvor den nye kommuneplan vil løbe til. Alternativt er det foreslået i udkastet til kommuneplanen, at området slet ikke kommer med i fremtidsplanerne for byggeri. Men kommuneplanen er under udarbejdelse og forventes først vedtaget i december 2021, og derfor ligger intet helt fast endnu.

I pressemeddelelsen for byggeprojektet i Hammersholt skriver Frederiksborg Gruppen, at »ambitionerne for Hammersholt Enge er at skabe et helt nyt bæredygtigt boligområde med lynhurtig adgang til både internet og grønne områder. Et sted hvor landsby og købstad møder hinanden...«

Nye ambitioner Ambitionerne for Hammersholt Enge er at gå skridtet videre end traditionelle bæredygtighedsprojekter, fremgår det af pressemeddelelsen. At skabe et fællesskab drevet af interessen for at udvikle nye boformer. Ikke tvungne fællesmøder, men en fælles interesse, som man havde det i de gamle landsbyer, står der i pressemeddelelsen.

- Det er klart for os, at der skal radikal nytænkning til, hvis vi for alvor skal indarbejde FN's verdensmål i boligbyggeriet, siger Jesper Lorentzen i pressemeddelelsen.

Han lægger op til, at denne udvikling skal komme »nedefra«.

Derfor efterlyser Jesper Lorenzen og Frederiksborg Gruppen entusiaster, ildsjæle og "krøllede hoveder".

- Vi bliver nødt til at kunne udvikle løsninger, der går på tværs af matrikelskel, vi bliver nødt til at udvikle løsninger, der finder nye måder at forene livet på landet og livet i byen på. Og med alle de store ambitioner er det jo pragtfuldt, at så mange mennesker er blevet nysgerrige og har lyst til at være med fra begyndelsen, siger Jesper Lorentzen i pressemeddelelsen.

Hammersholt Enge ligger på et 11 hektar stort område mellem Hammersholt og Ny Hammersholt nord for Brødeskovvej.