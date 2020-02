Se billedserie Helge Hemmingsen har sammen med de andre frivillige i værkstedet lavet 10 fuglehuse, der kan indeholde en flaske alkohol og to små glas. De skal selvfølgelig udloddes som præmier til bankospillet i jubilæumsugen.

Send til din ven. X Artiklen: 25-års jubilar betyder alt for de ældre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

25-års jubilar betyder alt for de ældre

Hillerød - 29. februar 2020 kl. 12:21 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød: I 25 år har 91-årige Vibeke Lindahl været frivillig i Grønnegadecentret. Lige siden centret slog dørene op den 17. marts 1995 har hun gjort rent - først på borde, i vindueskarme og på hylder, men hurtigt besluttede hun i stedet at gøre toiletterne rene, og hver onsdag har hun siden sørget for, at der var pænt og rent på både dame- og herretoiletterne.

Læs også: 1500 medlemmer fester i en hel uge

- Da centret åbnede, var der en annonce i avisen om, at man søgte frivillige. Jeg kunne vælge imellem receptionen, cafeen eller rengøring, og jeg valgte det sidste. Jeg tørrede borde og vindueskarme af, men så sagde jeg, at jeg altså ville gøre toiletterne rene i stedet. Der var ikke nogen, der lagde mærke til, om der var støv i vindueskarmene, men de lagde altså mærke til, om der var toiletpapir, eller om vasken var ren, fortæller Vibeke Lindahl.

I dag betaler centret sig fra rengøringen alle andre dage end onsdag. Der er ikke nok, der vil hjælpe med at gøre rent - og slet ikke på toiletterne, og det ærgrer hende.

- Det gør lidt ondt, at dem på +60 ikke vil være med til at videreføre det, som centret er blevet startet på, nemlig frivillighed, siger hun.

Kan ikke undværes

Centret åbnede i 1995, da en gruppe ildsjæle og lokale politikere tog initiativ til at skabe noget for kommunens ældre. Den største knast siden var i 2008, hvor centret var truet af lukning på grund af besparelser på kommunens budget. det førte til en stor demonstrationen foran rådhuset, og til sidst besluttede politikerne at droppe centerlukningen. Til gengæld blev der indført kontingent, og en venneforening så dagens lys.

Vibeke Lindahl nyder at komme i centret, selvom hun efterhånden er kommet godt op i alderen.

- Hernede får man al den hjælp, man vil have af de andre. Jeg kan ikke undvære centret. Du kan komme herned og være rigtig sur og ked af det, og allerede i receptionen bliver du budt velkommen med smil og masser af kram. Det fortsætter ned ad gangen, fortæller Vibeke Lindahl.

Det med krammene, som er en stor del af Grønnegadecentrets dna, startede i slutningen af 1990'erne under en rejse til Kreta. Her blev deltagerne godt rystet sammen, og de begyndte derfor at kramme hinanden, også efter de var kommet hjem.

- Heldigvis spredte det sig, siger Vibeke Lindahl med et smil.

Fandt kæreste

Også Helge Hemmingsen er glad for Grønnegadecentret, hvor han kommer minimum to gange om ugen. Han har været frivillig i værkstedet i 22 år, og i 2000 mødte han Grete Schram under en af centrets udflugter. De to lever i dag sammen.

- Centret er vores andet hjem. Jeg har befundet mig rigtig godt i værkstedet, og der er ikke ret meget, jeg ikke har haft fingrene i, hvis der er noget, der skal repareres eller ordnes, siger han.