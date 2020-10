25-årig bilist bragede ind i bil og stak af

Nordsjællands Politi måtte mandag eftermiddag jagte en 25-årig bilist i en temmelig skadet Audi, der var stukket fra et biluheld.

Her var han kørt ind i en 53-årig kvindelig bilist på Hillerødmotorvejens forlængelse ved Roskildevej i Hillerød.

Nordsjællands Politi fik anmeldelsen klokken 15.26.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi, Rolf Hoffmann, til sn.dk.

Godt 10 kilometer efter uheldet fik politiet bragt flugtbilisten til standsning i Helsinge.

- Det viste sig, at der var en grund til, at den 25-årige ikke var blevet ved uheldet, han var nemlig frakendt retten til at køre bil, siger Rolf Hoffmann.

Den 25-årige fik rutinemæssigt udtaget en blodprøv, og politiet venter nu på resultatet af denne.

Begge parter slap med mindre knubs.