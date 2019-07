Se billedserie Det sociale og det at have det sjovt med idræt gennemsyrer Pulsskolen og har gjort det siden begyndelsen i 1994.Foto: Allan Nørregaard

25 år med idrætsglæde i børnehøjde

Hillerød - 05. juli 2019 kl. 10:49 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerødsholmskolens idrætshal er fyldt med smilende børneansigter. Sommerferieaktiviteten Pulsskolen har i denne uge samlet 270 børn mellem otte og 16 år på skolen, og der er blevet leget og prøvet kræfter med ni forskellige idrætsgrene.

I år er det 25 år siden, at Kurt Court som idrætskonsulent i Hillerød Kommune startede Pulsskolen. Det første år var der 84 børn med. I år er der 270 med og 40 på venteliste alene i Hillerød, og Pulsskolen afholdes i ni byer rundt omkring i landet.

- Grundlæggende, tror jeg, at børn gerne vil bevæge sig og lege. Det skal være sjovt at dyrke idræt, og det er også derfor, at vores motto er »glæde ved at dyrke idræt«. Det er vigtigt. Det er ikke altid aktiviteterne, der er vigtige, det vigtigste er glæden. Vi håber selvfølgelig, at nogle af børnene fortsætter med idræt ude i foreningerne bagefter, fortæller Kurt Court.

Det er tredje år, at Pulsskolen bliver holdt på Hillerødsholmskolen. De første mange år foregik aktiviteterne i FrederiksborgCentret. I dag er det Kurt Courts søn, Mikkel, der har taget over og arbejder fuldtid med projektet.

- Det er mega fedt, at konceptet har kunnet holde. Det er vigtigt for os at skabe en kultur, og det har vi gjort. Jeg bruger langt mere tid end et fuldtidsarbejde på det, og siden april har jeg ikke holdt en weekend fri. Men det er hjerteblod, og jeg arbejdet for at få det til at hænge sammen. Derfor er det også fedt at se, når det lykkes, siger Mikkel Court.

Kurt Court er stolt af, at konceptet med Pulsskolen stadig holder den dag i dag.

- Jeg havde ikke regnet med, at vi stadig ville være her i dag, da jeg startede for 25 år siden. Det er fantastisk at opleve, at den ide, jeg fik med at børne skal opleve glæden ved idræt og prøve mange forskellige idrætsgrene, stadig holder. Den grundlæggende struktur er stadig den samme, men det har selvfølgelig udviklet sig. Det handler ikke bare om at blive større og større. Det vigtigste er, at børnene skal synes, at det er sjovt, og at de er sammen med andre børn. De skal have en god oplevelse, og vi gør meget ud af det sociale, fortæller Kurt Court.

Vil give glæden videre

Pulsskolen bliver båret af nogle meget engagerede unge instruktører, der er på skolen hele ugen og laver aktiviteterne for børnene. I Hillerød er der 21 tilknyttet, og det sociale betyder meget, fortæller Mette Dahl Dichmann, der i fem år har taget turen fra Nordjylland til Nordsjælland for at være instruktør.

- Det gør jeg på grund af alle de instruktører, man er sammen med. Alle har en interesse for at lave en fed uge for børnene. De bliver ens venner, og vi har det så hyggeligt og sjovt, selvom vi arbejder fra morgen til aften. Idrætten har betydet meget for mig, og jeg vil gerne give glæden videre. Det handler ikke kun om at blive god, det handler om at have det sjovt, fortæller Mette Dahl Dichmann.

Håber at vende tilbage

60 procent af børnene er gengangere, og sommerferieaktiviteten bliver hurtigt udsolgt, når der åbnes for tilmelding. Annika Børker Johansen er 16 år og har været med som deltager i fem år. I år er hun en af de ældste deltagere og kan ikke være med næste år, da hun falder for aldersgrænsen.

-Jeg kommer for fællesskabet og venskabet. Vi er så mange, der vender tilbage, og så vi tager afsted, er det ikke noget med farvel, det er »på gensyn«. Vi har snakket om, at det er ærgerligt, at vi ikke kan være med næste år, men jeg håber, at jeg kan vende tilbage som hjælpeinstruktør, siger hun.