25 år med gæstfrihedens præst

Hillerød - 05. juni 2019

Det er rollen som forkynder, samtalepartner og medmenneske, der har den store betydning for Ole Cæsar Jensen, som nu i 25 år har været præst i Hillerød Kirke. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Han er en meget afholdt præst, som går efter at være til stede og nærværende, at gøre folk velkomne og glade for at komme i kirken, og med omkring 100 besøgende til hver gudstjeneste bliver gæstfriheden særdeles vel modtaget. Det er ikke alle kirker, der kan fremvise så stor og tydelig en opbakning, men Ole Cæsar Jensen går også for at være lun og langtfra selvhøjtidelig.

- Det vigtigste for mig er at forkynde evangeliet. På den måde er Hillerød Kirke traditionel. Men jeg går også meget op i at møde mennesker, hvor de er, understreger den 61-årige præst, der også har fulgt med tiden.

- I tresserne var kirken præstens kirke, senere blev det så en slags service-kirke, og i dag vil jeg kalde det for en netværks-kirke. Jeg tænker på de livsgrupper, som vi kalder dem, altså kirkefællesskaber i mindre grupper, som en kirke som vores består af. Det er en strikkeklub, der er kristendomskursus, babysalmesang, og der er én, der hedder Kvinder og bøn. Da jeg startede som præst her inviterede min kone og jeg alle frivillige her hjem i Kannikegade, og der kom 40 mennesker. I dag kan vi slet ikke være her, siger han, mens han står midt i stuen i den gamle præstebolig overfor politistationen. I dag er der omkring 120 deltagere, når Hillerød Kirke kalder til frivillighedsfest.

Som student fra Vesthimmerlands Gymnasium i Aars drog Ole Cæsar Jensen mod København og læste geofysik på universitetet, men det blev ham for tungt. Han syntes også, at der manglede noget i hans liv. Det skulle blive interessen for at vide noget mere om kristendommen og den kristne tro, der trak i ham.

- Jeg kommer fra et hjem, hvor der blev bedt aftenbøn, så det ligger ikke så langt fra mig, men det var først på Pastoralseminaret, at jeg blev klar over, at jeg skulle være præst, siger Ole Cæsar Jensen. Inden han i 1994 kom til Hillerød var han præst i Ræhr og Viksø i Thy.

- Jeg kommer fra et husmandshjem i Farsø i Himmerland og er den yngste af tre børn. Der er husmænd og landmænd på begge sider af mit stamtræ så langt tilbage som øjet rækker. På min fars side dukker navnet Cecil op. Det kan være både et drenge- og et pigenavn, men det blev henad vejen ændret til Cæsar. Det er den korte historie om mit mellemnavn, fortæller præsten, der selv er far til tre børn og snart syv børnebørn.

25 års-jubilæet markeres pinsedag 9. juni kl. 10 med gudstjeneste i Hillerød Kirke - efterfulgt af reception. Ole Cæsar Jensen har været præst i Hillerød kirke i 25 år ud af de godt 31 år, hvor det gamle røde kapel i Østergade har fungeret som midtbyens sognekirke.

Udover jubilaren er også Jacob Winther tilknyttet som præst og som »manden med det store overblik«, der står for hjemmesiden med mere, og som Ole Cæsar Jensen er glad for at samarbejde med.

Meget af arbejdstiden lægges i hjemmet i præstegården i Kannikegade, en af Hillerøds ældste bygninger. I ordet hjem ligger en ekstra betydning for Ole Cæsar Jensen, som brænder for at folk skal føle sig hjemme i kirken, der skal have plads til en stor bredde af forskellige mennesker. Evangeliet skal forkyndes tydeligt, men med varme og med en invitation til at være med og tage del i fællesskabet, uanset hvem du er.

Forhåbentlig i løbet af 2020 vil den ventede tilbygning med et sognehus til Hillerød Kirke stå parat, og det ser Ole Cæsar Jensen frem til.

I sin fritid elsker jubilaren at læse en god bog og se en svensk krimi, og så er der hans store interesse for USA, som er grundlagt i kraft af et udvekslingsophold i Californien, da han var 17 år, og hvor ham og hans kone, Lene, har tilbragt mange ferier, også nogle ganske lange nogle.

- Den familie, som jeg boede hos, kendte præsten Sam, som jeg har bevaret kontakten med. Han er 11 år ældre end mig, og det betyder ingenting i dag, men da jeg var 17 år og langhåret, tilhørte han jo som en 28-årig velklædt mand en anden generation, som vi typisk tænkte dengang. Han er engang imellem i Riga i Letland for at undervise, og så kommer han her forbi og vi får en god snak. Han hedder i øvrigt Earp til efternavn, og ja, han er i slægt med den berømte sherif Wyatt Earp. Men det er en helt anden historie, siger Ole Cæsar Jensen med et glimt i øjet.