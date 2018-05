Kirsten Jensen fik overrakt en ordentlig stak høringssvar ved byrådsmødet onsdag aften. Foto: Janne Mulvad

240 borgere til borgmester: Bevar vores smukke sti

Hillerød - 30. maj 2018 kl. 22:20 Af Janne Mulvad

Cirka 240 borgere fra Uvelse har skrevet under på en protest mod kommunens planer for Uvelse Nord. De 240 er ikke imod HHM's boligbyggeri i Uvelse, der kan betyde mange nye naboer i den lille by, men om at nedlægge en elsket sti, som en del af projektet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Onsdag aften fik borgmester Kirsten Jensen (S) overrakt en mappe med de mange underskrifter, af Lene Kattrup og Sanne Bagge fra Uvelse, som tog til byrådsmøde på Rådhuset i Hillerød for at aflevere underskrifterne og et høringssvar til lokalplanforslaget, som er i høring til torsdag den 31. maj.

Den elskede sti er en grussti, der forlænger Lystrupvej, som efter planen skal være den nye adgangsvej til boligområdet, som dermed skal ske fra vest. Stien bruges i dag rekreativt af mange borgere, og man ærgrer sig over, at der nu er planer om at lave den til en vej.

- Vi protesterer mod Hillerød Byråds planer om at nedlægge den smukke sti, der går fra krydset Damtoften/Lystrupvej til Uvelse Renseanlæg. Det er sandsynligvis den mest brugte og smukkeste sti i hele Uvelse, den bør bevares. Hvis der laves en kørebane med biltrafik ved siden af stien, vil der, uanset fartdæmpning og adskillelse med grøft, i stedet være tale om et fortov med grus. Ikke en sti, står der i høringssvaret.

Til gengæld foreslår man et etablere en anden, østlig adgangsvej til det kommende boligområde, en helt ny vej, som skal forbinde hovedvejen til Hillerød med det nye byområde.

- En adgangsvej fra øst er en mere hensigtsmæssig og elegant løsning, der har fokus på at bevare naturen og miljøet, herunder en meget smuk og naturskøn sti, roen i bymidten og undgå øget trafikbelastning her. Og desuden gør det lettere for de nye beboere at komme til Hillerød, da de så ikke skal køre en omvej, står der i høringssvaret, som også uddyber problematikken:

- De nye beboere skal ved vestlig adgangsvej dagligt køre en unødvendig omvej, hvis de fx arbejder på Novo eller det nye sygehus i Hillerød. Fra bebyggelsens grænse først ca. 300 m ad den nye vej, derpå Lystrupvej knap 500 m, så til venstre ad Gørløsevej ca. 600 m og derpå til venstre ad Uvelse Byvej nordpå mod Hillerød og ud af Uvelse by, hvor bygrænsen nås efter ca. 500 m. I alt ca. 1,9 km. Hvis adgangsvejen til boligområdet etableres fra øst, vil beboeren kunne nå til byskiltet nord (eller den lille bygning/lade Uvelse Byvej 19) ved at køre ca. 350 m. direkte ud til en hovedvej.