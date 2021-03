Politiet endte med at anholde en ung mand. Foto: SJ-Medier

24-årig sigtet for at have hash og en joint

Hillerød - 09. marts 2021 kl. 15:46 Kontakt redaktionen

Hillerød: Ifølge en anmeldelse befandt der sig mandag klokken 21.03 nogle personer i en kælder på Østervang, hvor de skabte uro og røg hash, skriver Nordsjællands Politi i et uddrag fra døgnrapporten.

En patrulje kørte til stedet for at undersøge forholdet nærmere, og i den forbindelse løb tre personer fra en bil, som var parkeret i området. Ved ransagning af køretøjet, som lugtede kraftigt at hash, blev der fundet en mindre mængde hash og en joint, og da en 24-årig mand uden kendt adresse kort efter henvendte sig og tilkendegav, at det tilhørte ham, blev han sigtet for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer.

Politiet mødte også flere andre unge mænd, og politiet bad dem om at oplyse, hvem de var, hvilket blev noteret. Men der var ikke nogen grunt til at sigte dem.

per