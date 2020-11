23-årig stjal 52.000 kroner fra sit arbejde

Tyveriet forsøgte han at skjule ved at lave fiktive returneringer af varer og lejet udstyr. I alt 22 gange tog den 23-årige mand penge fra kassen. Det fremgår af dombogen i sagen - for tyveriet blev opdaget, og den 23-årige blev sigtet for tyveri. Den 23-årige erkender tyveriet, og fik 29. september en dom på 40 dages fængsel. Dommen blev gjort betinget.