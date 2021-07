En 22-årig mand fra København er blevet varetægtsfængslet i forbindelse med det brutale overfald, der fandt sted på p-pladsen på vejen Bag Haver natten til i lørdags, hvor en 19-årig mand blev alvorligt kvæstet. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

22-årig varetægtsfængslet for overfald på parkeringsplads

Hillerød - 16. juli 2021 kl. 14:50 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

En 22-årig mand fra København er blevet anholdt og varetægtsfængslet i forbindelse med det overfald, der fandt sted natten til lørdag på p-pladsen på vejen Bag Haver centralt i Hillerød, hvor en 19-årig mand blev stukket i ned.

Den 22-årige blev anholdt i Birkerød torsdag eftermiddag, og fredag formiddag blev han fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Hillerød.

Her sad den 22-årige, en høj mørkhåret mand med tatoveringer og farverig t-shirt på anklagebænken, mens hans pårørende havde sat sig til rette på tilhørepladserne bagerst i retslokalet.

Men det blev et kort visit for de fremmødte. For dommeren valgte at imødekomme anklager Malene Brith Hansens anmodning om dørlukning af hensyn til den videre efterforskning.

Men inden da blev sigtelsen læst højt, og af sigtelsen fremgik det, at den 22-årige, der er beskyttet af et navneforbud, er sigtet for at stå bag lørdagens overfald og for besiddelse af euforiserende stoffer.

Læsion i tyndtarmen Ved overfaldet blev den 19-årige stukket i maven, og ved grundlovsforhøret kom det frem, at den forurettede ved overfaldet fik et hul i bugvæggen samt en to millimeter lang læsion i tyndtarmen. Den 19-årige, der stadig var ved bevidsthed, da politiet nåede frem til gerningsstedet lørdag nat, blev kørt på hospitalet, og lørdag formiddag kunne politiet oplyse, at manden var udenfor livsfare.

Gerningsvåbnet er endnu ikke blevet fundet. Det fremgik af sigtelsen, der blev læst op i retten, inden dommeren valgte at lukke dørene af hensyn til vidner, der stadig mangler at blive afhørt.

Det er derfor uvist, om de to mænd kendte hinanden på forhånd.

Nægter sig skyldig Den 22-årige, som blev varetægtsfængslet i fire uger, nægter sig skyldig.

Han er sigtet for vold af særlig rå, brutal og farlig karakter, og da han tidligere er dømt for vold, kan straffen forhøjes med op til det halve, hvis han bliver dømt i sagen.

Den sigtede blev anholdt torsdag klokken 12.47 i Birkerød. På tidspunktet for anholdelsen befandt manden sig i en bil, og da han blev anholdt, var han i besiddelse af 75,88 gram kokain. Manden er derfor også sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse.

Overfaldet på parkeringspladsen fandt sted kort efter midnat natten til lørdag. Politiets hundepatruljer blev kort efter overfaldet tilkaldt for at afsikre eventuelle spor. Om det er spor fra gerningsstedet, der har ledt politiet på sporet af den sigtede, vil politiet ikke udtale sig om på nuværende tidspunkt.