Se billedserie Frederiksborg Byskole har netop fået bygget den nye tandklinik - og nu er tiden kommet til en bygning til indskolingen. Illustration: Erik Arkitekter

Send til din ven. X Artiklen: 2.000 kvadratmeter træ-skole opføres til sommer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

2.000 kvadratmeter træ-skole opføres til sommer

Frederiksborg Byskoles tilbygning for indskolings­elever bliver bygget med træ i bærende konstruktioner

Hillerød - 06. marts 2021 kl. 05:01 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Når sommerferien står for døren, går byggeriet af en ny udvidelse af Frederiksborg Byskole i gang.

Læs også: 400 børn klar til start i kommunens folkeskoler

Det er Skou Gruppen, som har vundet totalentreprisen på opførelse af den nye skolebygning Bakkefløjen på byskolen - et projekt til 43 millioner kroner.

Bygningen bliver lavet med træ i de bærende konstruktioner, krydslamineret træ kaldet Clt. Og det, mener Skou Gruppen, er markant bedre for klimaet. Ifølge virksomheden har et byggeri med træ i de bærende konstruktioner et klimaaftryk, der er mellem 40 og 60 procent lavere end et traditionelt byggeri med konstruktioner af stål eller beton.

Fremtidens materiale Det krydslaminerede træ er desuden et materiale, som er hurtigere at bygge med, som er lettere end beton og derfor er nemmere at transportere til og fra byggepladserne, og som giver flere muligheder for at udfordre det arkitektoniske udtryk, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

"Clt er fremtidens byggemateriale. Det er der ingen tvivl om. Det er naturens bedste og mest holdbare materiale i en forbedret version 2.0," udtaler administrerende direktør Martin Skou Heidemann fra Skou Gruppen.

Roser kommunen Han glæder sig over, at Hillerød Kommune som bygherre indtænker bæredygtighed i materialevalget:

"Det skal de have stor ros for. Så er det jo op til os at sætte handling bag. I Skou Gruppen tror vi på, at det er muligt at bygge med CLT til samme priser som traditionelt byggeri med beton og stål," udtaler Martin Skou Heidemann.

Skou Gruppen samarbejder med Mangor & Nagel, Erik Arkitekter, Opland samt Øllgaard Rådgivende Ingeniører om projektet.

Den nye bygning skal huse indskolingen, altså de yngste elever. Projektet begynder i juni og forventes afsluttet juli 2022.

Ny tilbygning Bliver i to plan og i alt 2.000 kvadratmeter stor

Den nye indskolingsbygning indeholder 12 klasselokaler, seks grupperum, to faglokaler, en HFO, en fælles Aula, toiletter, handicaptoiletter og teknikrum. Fritidsordning og indskoling skal altså dele lokaler

relaterede artikler

Brug for flere p-pladser: Bygger nye boliger og supermarked 10. oktober 2020 kl. 08:25

Forældre vil samle millioner ind til Danmarks fedeste legeplads på skole 07. oktober 2020 kl. 07:10

FCN-talentklasse møder modstand 19. august 2020 kl. 09:56