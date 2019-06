20 flere p-pladser ved Teglgårdssøen

- Da vi blev opmærksomme på problemet, har vi undersøgt muligheden for at udvide parkeringspladsen, eller om man kunne sætte pladserne tættere sammen. Kommunens folk har fundet ud af, at der kan laves 20 pladser mere på den eksisterende plads. Det betyder, at der ikke er så meget plads at komme rundt på inde på pladsen. Men vi er rigtig glade for, at det er lykkedes at lave nogle flere pladser. Det løser måske ikke hele problemet, men det vil løse noget, siger Dan Riise, formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget.